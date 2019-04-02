Хотів одружитися і захищати Україну: що відомо про вбитого "євробляхою" нацгвардійця

23-річний нацгвардієць Віталій Флоря загинув у Одесі, коли ніс службу з двома товаришами. OPEL на єврономерах промчав на жовте світло і зіткнувся з іншим авто. На швидкості машина влетіла на тротуар, де саме перебували троє чоловіків. Віталій загинув на місці, двоє інших військовослужбовців відправлені до лікарні з серйозними травмами.

У понеділок, 1 квітня, рідні Віталія забрали його тіло з Одеси, а на вівторок призначений похорон. Хлопця поховають у його рідному селі Новосільському. Детальніше про нацгвардійця і смертельне ДТП — у матеріалі OBOZREVATEL.

Багато часу проводив у церкві

У селі Новосільське — траур. Багато жителів прийдуть попрощатися з молодим нацгвардійцем Віталієм Флорею.

"Ми спочатку навіть не зрозуміли, що це саме він загинув. Бо у селі його всі знають як Аркадія, його так хрестили в церкві. А Віталій він лише за документами", — розповіла OBOZREVATEL родичка сім'ї у сільраді.

Віталій фотографував перші дні своєї служби Instagram Віталія Флорі

Не повірив спочатку у смерть Віталія і місцевий батюшка, отець Петро. "Мама його вночі мені подзвонила, я подумав, що хтось мене так обманює. Відповів, що не вірю і поклав трубку. Набрав Віталія, гудки йдуть, а трубку ніхто не бере. А потім вже зв'язався зі мною старший брат його і підтвердив цю гірку новину", — каже батюшка.

Віталій Флоря виріс у багатодітній родині, крім нього, у батьків є ще двоє синів і дочка.

"Знаєте, коли його мама була вагітна Віталієм, то лікарі їй порадили зробити аборт, сказали, що син не буде здоровим. Вона прийшла до мене радитися. Я їй тоді сказав — молися. Вона молилася і народила сина, все з ним було нормально", — зазначив отець Петро.

Віталій Флоря Instagram Віталія Флорі

Батьки Віталія — скромні трудівники. Мама працювала бухгалтером у колгоспі, а потім на місцевій станції "Юного натураліста". А батько — охоронець на цій самій станції, раніше він служив у Афганістані.

"Вони все життя працюють і отримують мізерну зарплату. Але змогли виростити хорошого, доброго і чуйного сина, який вірив у Бога. Вибачте, не можу говорити", — каже знайома родини Неллі.

Instagram Віталія Флорі

Всі брати і сестра Віталія — віряни, завжди допомагали батюшці в церкві.

"Більше за всіх допомагав мені у вівтарі Віталій, він майже весь час проводив у церкві. Сестра його співала у хорі. Брати теж тут були. Вони у церкві знаходили заспокоєння. Віталій навіть коли з армії у відпустку приходив, то майже весь час тут у мене був, і на ранковій службі, і на вечірній. Говорив, що служити залишилося півроку, як повернеться — відразу прийде до церкви. Незадовго до його загибелі ми з ним говорили по телефону, він радився зі мною як йому постувати в армії, там же своє харчування. Я йому тоді сказав, головне причащайся. Він якраз 30-го ввечері мав причаститися. І ось таке сталося", — каже священик.

Instagram Віталія Флорі

До армії Віталій навчався в технікумі в Ізмаїлі, збирався стати теслярем. "Він хотів піти в армію. Його старший брат служить на контракті, і Віталій казав, що хоче піти захищати свою землю", — каже нам родичка у сільраді.

Instagram Віталія Флорі

Старший брат Віталія, Сергій розповів OBOZREVATEL, що після армії Віталій хотів заробити грошей і зробити ремонт у батьківській хаті.

"Після армії брат хотів поїхати за кордон і заробити грошей. Планував зробити ремонт у батьківській хаті. Він у нас молодший, а за законом будинок батьків залишається молодшому братові. У нього була дівчина з Одеси, з якою він зустрічався, хотів одружитися", — з болем згадує Сергій.

Бив ногами і хотів забрати зброю

Суд у понеділок, 1 квітня, заарештував водія OPEL на єврономерах, який став причиною ДТП і загибелі нацгвардійця. Як сказали у суді, цей водій проїхав на жовте світло.

"Так, підозрюваний, здійснюючи рух на заборонний сигнал світлофора (жовтий), скоїв зіткнення з двома автомобілями. Від удару його транспортний засіб відкинуло на тротуар, де в цей час перебували люди", — йдеться у повідомленні суду.

На місці ДТП

Також у мережі з'явилося відео наслідків цієї аварії. Після ДТП тіла хлопців лежали на тротуарі. Несподівано до них підскочив чоловік у синій куртці і почав штовхати їх ногами. Свідок, жінка в білому пальто, зуміла відігнати нападника, який ще й хотів украсти табельну зброю.

Ним виявився 37-річний одесит Максим Путілін, раніше судимий. Він зараз відбуває умовний термін. Поліція його затримала, можливо, тепер замість умовного терміну він сяде у тюрму.

Максим Путілін Думська

Судячи з його сторінок в соцмережах, Путілін не так давно одружився. У нього є брат, який працює кухарем в одному з ресторанів.

Максим Путілін ВКонтакте Максима Путіліна

ВКонтакте Максима Путіліна

ВКонтакте Максима Путіліна

Сам же Путілін займається будівельними роботами. І захоплюється православ'ям. На одній з його сторінок багато постів про віру, а в друзях є навіть священики.

У поліції він заявив, що нібито незадовго до аварії нацгвардійці зробили йому зауваження за поведінку на вулиці.

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