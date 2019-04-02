|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Марина Петік
Марина Петік
ЖурналістВсі статті автора

Хотів одружитися і захищати Україну: що відомо про вбитого "євробляхою" нацгвардійця

3.1тЧитати матеріал російською

23-річний нацгвардієць Віталій Флоря загинув у Одесі, коли ніс службу з двома товаришами. OPEL на єврономерах промчав на жовте світло і зіткнувся з іншим авто. На швидкості машина влетіла на тротуар, де саме перебували троє чоловіків. Віталій загинув на місці, двоє інших військовослужбовців відправлені до лікарні з серйозними травмами.

У понеділок, 1 квітня, рідні Віталія забрали його тіло з Одеси, а на вівторок призначений похорон. Хлопця поховають у його рідному селі Новосільському. Детальніше про нацгвардійця і смертельне ДТП — у матеріалі OBOZREVATEL.

Багато часу проводив у церкві

У селі Новосільське — траур. Багато жителів прийдуть попрощатися з молодим нацгвардійцем Віталієм Флорею.

"Ми спочатку навіть не зрозуміли, що це саме він загинув. Бо у селі його всі знають як Аркадія, його так хрестили в церкві. А Віталій він лише за документами", — розповіла OBOZREVATEL родичка сім'ї у сільраді.

Віталій фотографував перші дні своєї служби

Віталій фотографував перші дні своєї служби

Instagram Віталія Флорі

Не повірив спочатку у смерть Віталія і місцевий батюшка, отець Петро. "Мама його вночі мені подзвонила, я подумав, що хтось мене так обманює. Відповів, що не вірю і поклав трубку. Набрав Віталія, гудки йдуть, а трубку ніхто не бере. А потім вже зв'язався зі мною старший брат його і підтвердив цю гірку новину", — каже батюшка.

Віталій Флоря виріс у багатодітній родині, крім нього, у батьків є ще двоє синів і дочка.

Новини
Відірвало ногу: у Києві сталася страшна ДТП з дітьми

"Знаєте, коли його мама була вагітна Віталієм, то лікарі їй порадили зробити аборт, сказали, що син не буде здоровим. Вона прийшла до мене радитися. Я їй тоді сказав — молися. Вона молилася і народила сина, все з ним було нормально", — зазначив отець Петро.

Віталій Флоря

Віталій Флоря

Instagram Віталія Флорі

Батьки Віталія — скромні трудівники. Мама працювала бухгалтером у колгоспі, а потім на місцевій станції "Юного натураліста". А батько — охоронець на цій самій станції, раніше він служив у Афганістані.

"Вони все життя працюють і отримують мізерну зарплату. Але змогли виростити хорошого, доброго і чуйного сина, який вірив у Бога. Вибачте, не можу говорити", — каже знайома родини Неллі.

Хотів одружитися і захищати Україну: що відомо про вбитого "євробляхою" нацгвардійця

Instagram Віталія Флорі

Всі брати і сестра Віталія — віряни, завжди допомагали батюшці в церкві.

"Більше за всіх допомагав мені у вівтарі Віталій, він майже весь час проводив у церкві. Сестра його співала у хорі. Брати теж тут були. Вони у церкві знаходили заспокоєння. Віталій навіть коли з армії у відпустку приходив, то майже весь час тут у мене був, і на ранковій службі, і на вечірній. Говорив, що служити залишилося півроку, як повернеться — відразу прийде до церкви. Незадовго до його загибелі ми з ним говорили по телефону, він радився зі мною як йому постувати в армії, там же своє харчування. Я йому тоді сказав, головне причащайся. Він якраз 30-го ввечері мав причаститися. І ось таке сталося", — каже священик.

Хотів одружитися і захищати Україну: що відомо про вбитого "євробляхою" нацгвардійця

Instagram Віталія Флорі

До армії Віталій навчався в технікумі в Ізмаїлі, збирався стати теслярем. "Він хотів піти в армію. Його старший брат служить на контракті, і Віталій казав, що хоче піти захищати свою землю", — каже нам родичка у сільраді.

Хотів одружитися і захищати Україну: що відомо про вбитого "євробляхою" нацгвардійця

Instagram Віталія Флорі

Старший брат Віталія, Сергій розповів OBOZREVATEL, що після армії Віталій хотів заробити грошей і зробити ремонт у батьківській хаті.

"Після армії брат хотів поїхати за кордон і заробити грошей. Планував зробити ремонт у батьківській хаті. Він у нас молодший, а за законом будинок батьків залишається молодшому братові. У нього була дівчина з Одеси, з якою він зустрічався, хотів одружитися", — з болем згадує Сергій.

Бив ногами і хотів забрати зброю

Суд у понеділок, 1 квітня, заарештував водія OPEL на єврономерах, який став причиною ДТП і загибелі нацгвардійця. Як сказали у суді, цей водій проїхав на жовте світло.

"Так, підозрюваний, здійснюючи рух на заборонний сигнал світлофора (жовтий), скоїв зіткнення з двома автомобілями. Від удару його транспортний засіб відкинуло на тротуар, де в цей час перебували люди", — йдеться у повідомленні суду.

На місці ДТП

На місці ДТП

Також у мережі з'явилося відео наслідків цієї аварії. Після ДТП тіла хлопців лежали на тротуарі. Несподівано до них підскочив чоловік у синій куртці і почав штовхати їх ногами. Свідок, жінка в білому пальто, зуміла відігнати нападника, який ще й хотів украсти табельну зброю.

Ним виявився 37-річний одесит Максим Путілін, раніше судимий. Він зараз відбуває умовний термін. Поліція його затримала, можливо, тепер замість умовного терміну він сяде у тюрму.

Максим Путілін

Максим Путілін

Думська

Судячи з його сторінок в соцмережах, Путілін не так давно одружився. У нього є брат, який працює кухарем в одному з ресторанів.

Максим Путілін

Максим Путілін

ВКонтакте Максима Путіліна

Хотів одружитися і захищати Україну: що відомо про вбитого "євробляхою" нацгвардійця

ВКонтакте Максима Путіліна

Хотів одружитися і захищати Україну: що відомо про вбитого "євробляхою" нацгвардійця

ВКонтакте Максима Путіліна

Сам же Путілін займається будівельними роботами. І захоплюється православ'ям. На одній з його сторінок багато постів про віру, а в друзях є навіть священики.

У поліції він заявив, що нібито незадовго до аварії нацгвардійці зробили йому зауваження за поведінку на вулиці.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина ПетікМарина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
ДТП в Одесізагинув нацгвардеецсело НовосільськеВіталій Флоря
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
4
Смішно
0
Цікаво
20
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки