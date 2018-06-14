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Зачепить кілька областей: синоптик попередила про різке погіршення погоди в Україні

1.7тЧитати новину російською

На кілька областей України насуваються небезпечні метеорологічні явища.

"Післяобідня пора в Україні. Над Чернівецькою, Вінницькою, Хмельницькою областями аж до Житомирщини - загроза небезпечних метеорологічних явищ", - написала на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Вона пояснила, що мова йде про грози, сильні зливи, град і шквали.

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"Закидатиме на Захід ще й найближчої ночі", - резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко розповіла, коли негода пошириться на всю територію країни.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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