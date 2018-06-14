Зачепить кілька областей: синоптик попередила про різке погіршення погоди в Україні

На кілька областей України насуваються небезпечні метеорологічні явища.
"Післяобідня пора в Україні. Над Чернівецькою, Вінницькою, Хмельницькою областями аж до Житомирщини - загроза небезпечних метеорологічних явищ", - написала на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Вона пояснила, що мова йде про грози, сильні зливи, град і шквали.
"Закидатиме на Захід ще й найближчої ночі", - резюмувала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко розповіла, коли негода пошириться на всю територію країни.
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