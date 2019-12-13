Главной целью своей политики В.Зеленский в первые 7 месяцев его президентского срока выбрал интеграцию большой Украины с ОРДЛО. Вначале бизнесмен И.Коломойский, а затем советник СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, близкий друг Зеленского, С.Сивохо высказали уверенность в том, что в случае проведения выборов на ныне оккупированных территориях выявится высокий уровень поддержки там нынешнего президента (Коломойский предсказал даже 80% голосов в пользу Зеленского).

Сознание ордловцев

Каково сознание тех людей, кто в настоящее время находится на оккупированной территории Донбасса? На этот вопрос отвечает детальное обследование общественного мнения на территориях, неподконтрольных Украине, проведенное 7-31 октября 2019 г. по заказу Украинского института будущего (УИБ) и газеты "Зеркало недели" харьковским социологическим центром "Нью Имидж Маркетинг Групп", результаты которого были опубликованы в ЗН 9 ноября.

Исследование отвечает на вопросы:

Кого предлагается интегрировать в Украину?

Хотят ли оставшиеся по ту сторону фронта вернуться? На каких условиях?

Кого винят в произошедшем? Как живут? Что смотрят?

Кому молятся, кому доверяют?

Как оценивают происходящее в большой Украине?

Верят ли в ее перспективы и успех ее президента?

Поскольку исследование огромно, то ниже воспроизводятся ответы 1606 опрошенных (800 человек в неподконтрольной части Луганской и 806 человек в неподконтрольной части Донецкой областей) лишь по наиболее важным вопросам их политической, мировоззренческой, внешнеполитической идентичности.

1. Опрошенные ордловцы, кто они?

По полу:

женщины – 53,5%

мужчины – 47,5%

По возрасту:

старше 25 лет – 91,7%

моложе 25 лет – 8,3%

Образование:

высшее – 23,3%

среднее профессиональное – 45,2%

другое – 21,5%

Занятые по секторам:

государственный – 24%

частный – 24%

общественный – 5%

не работают – 45%

Члены политических партий:

да – 3%

нет – 97%

Язык, используемый дома:

русский – 90%

Принадлежность к церкви:

прихожане УПЦ Московского патриархата – 57%

Гражданство:

Украины – 57,8%

ДНР/ЛНР – 34,8%

РФ – 6,8%

2. Политическая идентичность ордловцев

Думали ли вы о возможности получить российский паспорт?

нет – 42,9%

да – 49,0%

уже есть – 7,4%

Куда бы вы скорее уехали?

в Россию – 11,1%

в Украину – 5,2%

Согласны ли вы с тем, что действия России в Крыму – это законная защита русскоязычных граждан? (оценка приблизительная, взята с графика)

полностью согласен и скорее согласен – 84%

абсолютно не согласен и скорее не согласен – 16%

Согласны ли вы с тем, что действия России в Крыму – это незаконное вторжение и оккупация территории независимой Украины? (оценка приблизительная, взята с графика)

полностью согласен и скорее согласен – 10%

абсолютно не согласен и скорее не согласен – 90%

Согласны ли вы с тем, что война в Донбассе – это внутренний украинский конфликт? (оценка приблизительная, взята с графика)

полностью согласен и скорее согласен – 76%

абсолютно не согласен и скорее не согласен – 24%

Согласны ли вы с тем, что война в Донбассе была начата Россией и местными пророссийскими группировками? (оценка приблизительная, взята с графика):

полностью согласен и скорее согласен – 10%

абсолютно не согласен и скорее не согласен – 90%

Кто несет ответственность за конфликт в Донбассе – в большей мере и в некоторой мере? (оценка приблизительная, взята с графика):

украинская власть после Майдана – 95%

США – 90%

местные активисты Майдана – 86%

местные активисты Анти-Майдана – 45%

Россия – 29%

власть ДНР/ЛНР – 30%

За счет чьих средств должен быть восстановлен Донбасс? За счет:

Украины – 63,6%

США – 17%

Европы – 16,5%

России – 16%

собственных ресурсов – 18,5%

3. Авторитеты для ордловцев

Кто из ваших соотечественников (журналистов, артистов, телеведущих, политиков), мнение которых вызывает доверие, является для вас авторитетом? (в % ко всем опрошенным):

Путин В. – 11,2

Соловьев В. – 9,1

Скабеева О. – 6,7

Захарченко А. – 4,1

Пушилин Д. – 2,9

Лавров С. – 2,5

Ахметов Р. – 2,4

Кобзон И. – 2,4

Шарий А. – 1,7

Норкин А. – 1,6

Медведчук В. – 1,6

Киселев Д. – 1,6

Жириновский В. – 1,4

Приходько С. – 1,4

Зеленский В. – 1,3

Куликов Д. – 1,3

Ургант И. – 1,2

К кому из перечисленных ниже украинских политиков у вас хорошее и очень хорошее отношение (в % ко всем опрошенным):

Бойко Ю. – 38,9

Медведчук В. – 33,7

Ахметов Р. – 32,7

Зеленский В. – 18,9

Янукович В. – 18,5

Кучма Л. – 12,1

Ющенко В. – 4,7

Тимошенко Ю. – 3,9

Порошенко П. – 2,1

4. Источники информации ордловцев

Какое телевидение вы смотрите? (в % ко всем опрошенным):

Россия 1 (рос) – 43,4

НТВ (рос) – 25,9

Россия 24 (рос) – 19

Оплот ТВ (сепар) – 13,6

Луганск 24 (сепар) – 12,5

Первый (рос) – 11,8

ТНТ (рос) – 10,2

Звезда (рос) – 8,6

СТС (рос) – 8,1

ТВ-3 (рос) – 7

Новороссия ТВ (сепар) – 6

5 канал (укр) – 4,7

Интер (укр) – 4,6

1+1 (укр) – 4

СТБ (укр) – 2,3

ТРК Украина (укр) – 1,6

112 Украина (укр) – 0,8

Какие каналы вы смотрели почти каждый день последние три месяца? (в % ко всем опрошенным):

российские – 56

украинские – 4,7

Какие телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине? (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):

украинские – 46,3

западные – 25

российские – 8

местные (ДНР/ЛНР) – 7

Каким телеканалам вы полностью и в основном доверяете? (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):

украинским национальным – 8

российским федеральным – 73

Каким телеканалам вы полностью и в основном не доверяете? (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):

украинским национальным – 37

российским федеральным – 13

5. Внешнеполитическая ориентация ордловцев и статус ОРДЛО

У вас теплое и очень теплое отношение к следующим странам и организациям (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):

Россия – 84,3

Беларусь – 68,7

Украина – 26

Канада – 6

ЕС – 5

США – 4

НАТО – 2

У вас холодное и очень холодное отношение к следующим странам и организациям (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):

НАТО – 85

США – 77

ЕС – 46

Канада – 42

Украина – 30

Россия – 3,1

Беларусь – 2,7

Какой вариант внешнеполитического курса Украины гарантирует успех? (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):

объединение с Россией – 78

курс на вступление в ЕС – 13,2

курс на вступление в НАТО – 7,3

Какой вариант внешнеполитического курса Украины ведет к проблемам и негативному развитию? (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):

курс на вступление в НАТО – 81,1

курс на вступпление в ЕС – 71,1

объединение с Россией – 4

Вы однозначно не допускаете и скорее не допускаете во время проведения местных выборов в Донбассе (в % ко всем опрошенным):

присутствие украинских СМИ – 41,4

присутствие украинских наблюдателей – 41,9

присутствие ЦИК Украины – 57,8

участие украинских политических партий – 73,4

Каким вы видите статус ДНР/ЛНР? (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):

быть частью Украины как прежде – 5%

стать частью России – 52%

В случае выбора ответа "победа" на вопрос "если выбирать между миром в регионе и победой", то победа над кем? (в % к отвечавшим на вопрос):

над украинскими фашистами/укропами – 23,6

над Украиной – 14,3

над нацистами и нацизмом – 9,3

над националистами и националистической властью – 6,4

над украинскими захватчиками – 4,3

над украинской бандеровской властью – 3,6

над врагом – 3,6

над ОРДЛО – 2,9

над украинской армией/ВСУ – 2,1

над батальонами – 2,1

над пророссийскими сепаратистами – 1,4

над российской оккупацией – 1,4

над США – 1,4

над ЕС – 1,4

над НАТО – 1,4

над беспределом – 1,4

над агрессорами из Украины – 0,7

После знакомства с результатами комплексного опроса ордловцев у меня остался только один вопрос.

И он адресован не им, а В.Зеленскому.

Зачем В.Зеленский хочет интеграции Украины с ОРДЛО? Причем именно сейчас?

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