Забужко знайшла "радянську" заковику в бюлетенях на місцевих виборах
Українська письменниця Оксана Забужко висловила думку, що використання в бюлетенях на місцевих виборах трафаретів цифр радянського зразка не є випадковим.
Своїми спостереженнями вона поділилася на особистій сторінці у Facebook і наголосила, що такі самі позначення досі використовуються лише в сусідній країні-агресорі – Росії.
Зокрема, до роздумів Забужко підштовхнув допис на сторінці Facebook письменника Антона Санченка, яким вона поділилася.
"Про те, які викопні зубри пишуть нам закони, найкраще говорять новації з поштовими індексами в бюлетенях, які вже років десять-двадцять не використовуються на самій пошті", – зазначив він.
Письменниця погодилася із цим твердженням і додала, що в неї на виборчій дільниці також одразу виникли асоціації з радянським минулим.
"Теж була здивувалася з тих "ретро"-циферок у бюлетені, відчувши себе back in the USSR. Але підозрюю, що справа не у "викопних зубрах": це сучасний стандарт "Почты России"!!! В РФ такі зразки написання цифр друкують на конвертах. Пацани просто "малехо обознались" країною, для якої знімають це кіно. Власне, на таких дрібничках і палиться агентура", – написала Забужко.
У коментарях українці теж зазначили, що не оцінили ідею із трафаретним способом заповнення бюлетенів, й так само згадали радянські стандарти.
"Гадав, вони це під якесь машинозчитування готують, потім негайно згадав, що вже дуже давно рукописні цифри будь-якого вигляду розпізнаються", "То була прихована агітація ностальгією", "На Раші використовують. Думаю, звідти родом й ідея", "Вони просто ментально там живуть", – пишуть люди.
"Були часи, коли вся наша "еліта" – від рестораторів до журналістів – усі свої ідеї черпала на Раші. Ми цей етап ніби вже пройшли. І тут раптом з'являються знову ці динозаври, яким насправді по 30-40 років, що знову починають шукати там натхнення. І це має особливо дисонансний вигляд", "Ніщо не видавало у товариші Штірліці, який йшов Берліном, радянського розвідника, окрім папіроси "Біломорканал", газети "Правда" та парашуту, який волочився за ним по землі", – обурилися підписники обох письменників.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Мін'юст України наочно продемонстрував, які виборчі бюлетені не буде зараховано під час підрахунку голосів.
Що стосується кольору та форми бюлетенів, то їх було затверджено Центральною виборчою комісією наприкінці вересня. Для різних документів було вибрано різні кольори, щоб полегшити процес обліку.