Забужко знайшла "радянську" заковику в бюлетенях на місцевих виборах

Українська письменниця Оксана Забужко висловила думку, що використання в бюлетенях на місцевих виборах трафаретів цифр радянського зразка не є випадковим.

Своїми спостереженнями вона поділилася на особистій сторінці у Facebook і наголосила, що такі самі позначення досі використовуються лише в сусідній країні-агресорі – Росії.

Зокрема, до роздумів Забужко підштовхнув допис на сторінці Facebook письменника Антона Санченка, яким вона поділилася.

"Про те, які викопні зубри пишуть нам закони, найкраще говорять новації з поштовими індексами в бюлетенях, які вже років десять-двадцять не використовуються на самій пошті", – зазначив він.

Письменниця погодилася із цим твердженням і додала, що в неї на виборчій дільниці також одразу виникли асоціації з радянським минулим.

"Теж була здивувалася з тих "ретро"-циферок у бюлетені, відчувши себе back in the USSR. Але підозрюю, що справа не у "викопних зубрах": це сучасний стандарт "Почты России"!!! В РФ такі зразки написання цифр друкують на конвертах. Пацани просто "малехо обознались" країною, для якої знімають це кіно. Власне, на таких дрібничках і палиться агентура", – написала Забужко.

У коментарях українці теж зазначили, що не оцінили ідею із трафаретним способом заповнення бюлетенів, й так само згадали радянські стандарти.

"Гадав, вони це під якесь машинозчитування готують, потім негайно згадав, що вже дуже давно рукописні цифри будь-якого вигляду розпізнаються", "То була прихована агітація ностальгією", "На Раші використовують. Думаю, звідти родом й ідея", "Вони просто ментально там живуть", – пишуть люди.

"Були часи, коли вся наша "еліта" – від рестораторів до журналістів – усі свої ідеї черпала на Раші. Ми цей етап ніби вже пройшли. І тут раптом з'являються знову ці динозаври, яким насправді по 30-40 років, що знову починають шукати там натхнення. І це має особливо дисонансний вигляд", "Ніщо не видавало у товариші Штірліці, який йшов Берліном, радянського розвідника, окрім папіроси "Біломорканал", газети "Правда" та парашуту, який волочився за ним по землі", – обурилися підписники обох письменників.

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