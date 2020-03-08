Забужко заявила, що ОРДЛО потрібно "відправити на карантин". Відео

Письменниця Оксана Забужко назвала загрозливою ситуацію з російською пропагандою на окупованій частині Донбасу.

Про це вона сказала в інтерв'ю "5 каналу". Жінка підкреслила, що в цьому плані ОРДЛО вимагає відновлення.

"Там, звісно, потрібні і час, і спеціальні програми. Тобто ці території повинні бути на "карантині", поза сумнівом", – вважає вона.

Оксана Забужко Facebook-сторінка письменниці

"Є одна хороша новина в цьому всьому... Брехня, створення фальшивої реальності вимагає набагато більше витрачених зусиль, ніж правда, яку говорити, як відомо, легко і приємно. Правда ефективна", – додала Забужко.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю українка заявила, що "росіяни від нас не відстануть", і призвала об'єднатися.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Оксана Забужко попередила: якщо Росії вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу. Адже цю війну, підкреслила вона, агресор веде саме за людські ресурси, необхідні для свого виживання.

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