Забороняють курити і ходити на футбол. Де і як утискають жінок

У багатьох навіть розвинених країнах донині діють дивні дискримінаційні закони по відношенню до жінок.

Наприклад, в американському штаті Флорида незаміжній леді, яка в неділю вирішила стрибнути з парашутом, загрожує покарання. Ще гірше йдуть справи в Арканзасі – там чоловікові досі дозволено бити дружину. Головне, щоб це відбувалося не частіше, ніж один раз на місяць і лише палицею, ширина якої не перевищує трьох дюймів – приблизно, як великий палець руки.

У Клівленді – табу на лаковані туфлі. Адже частини тіла жінки і нижня білизна відіб'ються на гладкій поверхні взуття. Не відстає в сексистських законах і Австралія – в штаті Вікторія, наприклад, злочином вважається носити рожеві шорти після обіду в неділю. В інші дні заборона не діє.

Чи так це насправді і як порушують права жінок – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Виявилися великим міфом

Більшість дискримінаційних щодо жінок законів, добірки яких публікують навіть авторитетні ресурси, є міфами.

"Багато сайтів стверджують без будь-яких доказів, що в Австралії існує заборона на рожеві шорти після полудня в неділю у штаті Вікторія. Однак у законодавстві немає нічого, що ми могли б знайти – старий чи новий – щоб вказати, що це факт. Так що ви можете носити свої яскраво-рожеві штани в будь-який час", – каже судовий адвокат з Австралії Мішель Макела.

Забороняли з'являтися в рожевих шортах Шафа

У законах Флориди теж немає згадок про заборону стрибати з парашутом у неділю незаміжнім жінкам. В Арканзасі побиття будь-кого з подружжя (незалежно від частоти, типу або розміру знаряддя) наразі суперечить закону. Співробітники юридичного центру арканзаського університету в Файєтвіллі перегорнули всі бібліотечні книги, Юрпрактика в судах і кодекси штату, але підтвердження того, що цей закон взагалі коли-небудь існував – не знайшли.

У штаті Клівленд можна сміливо ходити в лакованих туфлях і вам за це нічого не буде. "Частина незвичайних законів була радше релігійною – те, чого не можна робити в неділю, коли люди ходили до церкви. Інші стосувалися моралі і вони діяли в 1700-1800 роках, носили назву "блакитні закони", і згадки про дивакуваті за сьогоднішніми мірками закони, збереглися тільки в старих книгах", – говорить перший заступник шерифа округу Лейк штату Огайо Френк Леонбруно.

Він додає, що в Пенсільванії жінки не могли підмітати бруд під килимком вітальні. У Кентуккі чоловік не міг купити капелюх без присутності своєї дружини.

"Багато таких законів були створені тому, що люди справді здійснювали абсурдні вчинки і це вимагало ухвалення абсурдних законів. В одному зі штатів заборонено займатися сексом у машині швидкої допомоги, коли вона повинна була відреагувати на надзвичайну ситуацію. Тобто, закон був створений як реакція на якусь ситуацію", – уточнив заступник шерифа.

Ні в басейн, ні на стадіон

Але ось, наприклад, у Норвегії, де з гендерною рівністю нібито все гаразд, жінки не можуть не обурюватися, що прямо навпроти парламенту їхньої країни розташований знаменитий клуб для джентельменів Norske Selskab. Членами клубу можуть бути тільки чоловіки.

Але європейським жінкам навіть не снилися заборони жінок зі східних країн. Так, наприклад, в Ірані жінкам до 25 років заборонено курити кальян. Вони не можуть курити "дулі" – ароматизований тютюн із запахом фруктів, ягід, шоколаду. Влада вважає, що така заборона ухвалена для зміцнення дисципліни.

Також там жінкам не дозволено відвідувати футбольні матчі. Так неприємна ситуація сталася з дружиною 27-річного футболіста Кевіна Янсена. Він перейшов грати в іранський клуб, і на перший матч підтримати чоловіка прийшла його дружина. Однак у перерві її попросили покинути віп-ложу.

Інші жінки цієї країни ходили на матчі, переодягнувшись у чоловічий одяг, і надівши бороди і вуса. Але два роки тому жінок усе-таки стали пускати на стадіони.

Іранські жінки на футбольному матчі ЛБ

Саудівська Аравія до останнього часу була єдиною країною, де жінкам було заборонено водити машину. До 2016 року жінки в цій країні навіть не могли пересуватися одні без супроводу чоловіка або близького родича.

А в Дагестані, наприклад, жінкам заборонили відвідувати найбільший басейн на Північному Кавказі. Як з'ясувалося, тепер у найбільшому басейні купатимуться тільки чоловіки. А жінки можуть відвідувати менший басейн. Це зроблено для того, щоб чоловіки і жінки могли плавати окремо, нібито їм так зручніше. Прокуратура нічого дискримінаційного в діях власників басейну не знайшла.

Сексизм по-українськи

Як виявилося, в Україні жінок теж частенько намагаються дискримінувати. Правда, законів з цього приводу ніхто не ухвалює, але поплатитися в суді за свій вчинок можна.

Наприклад, у Харкові клієнт однієї з юрфірм дозволяв собі сексистські висловлювання на адресу співробітниці: називав її "маленькою тваринкою", говорив "цілую" і "хочеться маленьку тваринку". Жінка зажадала через суд, щоб нахабі заборонили наближатися до неї на відстань 100 метрів.

У Миколаївській області одна з правозахисних організацій розгледіла образливі слова в рекламі нерухомості. "Я твоя сусідка, вгадай – буду зверху чи знизу", – свідчив напис на розміщених у Миколаєві бігбордах.

Українки

Суд порахував, що слоган є дискримінацією за статевою ознакою. "У цьому випадку інформація подана у формі зображення сексуально привабливого образу жінки, а висловлювання натякає на статеві стосунки між чоловіком і жінкою, тобто має сексуальний підтекст", – йдеться в рішенні суду.

А буквально два роки тому в Україні скасували указ, що забороняє жінкам працювати за 450 спеціальностями. Тепер українки можуть бути військовими, льотчицями, пожежними і т.д. Також обіцяють скасувати заборону жінкам працювати під землею, тобто українки зможуть бути шахтарками.

Тепер українки можуть працювати скрізь

Чоловіків не беруть на роботу

Як виявилося, чоловікам теж дістається, наприклад, їх теж не дуже хочуть бачити на деяких посадах. Наприклад, у Кривому Розі приватне підприємство шукає викладача з інформатики. Серед критеріїв: дисциплінованість, організованість, уміння швидко вчитися, відповідальність, любов до роботи з дітьми, стресостійкість. "Робота тільки для жінок", – пише роботодавець.

Чоловіків не хочуть брати на роботу

Не хочуть бачити чоловіків як працівників і в багатьох європейських країнах. Їх просять не турбувати при працевлаштуванні пакувальниками, різноробочими зі збору печериць. Навіть на рибний і кабельний заводи в Польщі шукають виключно представниць слабкої статі.

Зараз на кабельний завод у Бидгощі (Куявсько-Поморське воєводство) шукають монтерів і збирачів кабелів. "Умови роботи – тільки жінки", – пишуть у вакансіях.

HR-експерт сайту з пошуку можливостей rabota.ua Тетяна Пашкіна згадала, що чоловіків не хотіли брати на роботу в магазин білизни. "Не могли жінки з ними радитися", – говорить експертка.

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