Забобони допомагають? Виявлено несподіваний ефект від п'ятниці, 13-го

Широке поширення забобонів з приводу п'ятниці 13-го призвело до несподіваного ефекту – це день чи не найбільш безпечним у році.

"Тільки тому, що в нашому несвідомому існує страх, побоювання і забобони про п'ятницю 13-го – в п'ятницю, 13-го, відбувається найменше нещасних випадків і пригод", – розповіла в ефірі ObozTV психолог Віра Романова.

"Через забобони і стереотипи люди до всього в цей день ставляться обережніше. І виходить найбільш безпечний день усього року", – наголосила Романова.

При цьому, за словами психолога, якщо людина вірить в прикмети, то може "запрограмувати" себе на погані події.

"Підсвідомо, коли ми вигадуємо собі негативну подію, то починаємо абсолютно неусвідомлено здійснювати механічні, фізичні дії для втілення цього неусвідомленого страху", – пояснила вона.

Щоб забобонним людям було легше пережити такий день, фахівець порадила "додавати" позитивного забарвлення в думки і намагатися в будь-яких "невдачах" знаходити позитивні сторони.

Забобонні люди "програмують" себе на певні події 247wallst.com

OBOZREVATEL нагадує, що цього вересня п'ятниця, 13-е, практично збігається з повним місяцем, який відбудеться у ніч на 14 вересня. Як отримати користь від "жахливого" дня і приворожити удачу – можна прочитати в цій статті.

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