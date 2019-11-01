Зайшли в кабінет, пригрозили й відвезли: як в Україні полюють на призовників

Військкомати почали забирати призовників прямо з роботи. Як розповідають адвокати, до армії беруть навіть молодиків із медичними протипоказами, намагаючись у такий спосіб виконати план. Однак із незаконним призовом можна боротися.

Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Зайшли в кабінет, пригрозили й відвезли

У Рівненській області військові комісари почали забирати призовників прямо з робочого місця. Про такий випадок розповів OBOZREVATEL адвокат Валентин Дупак.

"Мій клієнт працює в одному з комунальних підприємств міста. Він сидів у своєму робочому кабінеті, коли туди завітали військові у формі. Ніякої поліції з ними не було. Вони просто налякали хлопця в'язницею, натисли на нього й забрали до військкомату. Він тут уже перебуває кілька днів. Причому з ним не було навіть паспорта, тобто вони не могли встановити його особистість", – обурюється адвокат.

Другу жертву працівники військкомату забрали біля крамниці. "У нас у області тепер таке практикується. Ловлять біля сільських магазинів. У двори приватних будинків їх не пускають, там собаки. А ось там легко спіймати. Хлопець, до речі, має проблеми з хребтом ще зі школи, є медичні документи, це він не зараз довідку отримав, а вже давно. Але нікого це не хвилює", – розповідає Дупак.

Батько розповідає, що син проходив обстеження в лікарні, звідки його раптово виписали. У військкоматі дали направлення на МРТ хребта. Але, за його словами, воєнкоми вихопили у нього з рук це направлення і не віддають, стверджуючи, що хлопець тепер здоровий.

Батько хлопця, якого утримують на призовному пункті вже кілька днів, розповідає поліції, що в сина вихопили з рук направлення на МРТ Facebook Валентина Дупака

Ще одного призовника до військкомату просто запросили прийти й принести якісь відсутні медичні довідки. Назад його вже не випустили. "Він був упевнений, що в армію його не мають брати, бо в нього хронічна виразка шлунка ще з дитинства. Хоча він проходив раніше медкомісію. Це з виразкою шлунка!" – продовжує адвокат.

За його словами, в середу, 31 жовтня, він викликав поліцію до військкомату, де чергують батьки хлопців. Однак ті лише склали протокол і внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Поліцейський виніс нам копії документів про проходження медкомісії, всім написали, що вони придатні. Як могли провести перевірку людині без паспорта, не встановивши її особу, – я не знаю. Тепер ми будемо звертатися в прокуратуру й до суду. Можливо, це займе час, але однаково через кілька місяців хлопців їм доведеться повернути", – переконаний Валентин Дупак.

Ми зателефонували до обласного комісаріату й попросили прокоментувати ситуацію. Нас пообіцяли зв'язати з пресаташе, ми чекаємо.

Батьки не відходять від воріт призовного пункту день і ніч Facebook Валентина Дупака

Повернути хлопця вдалося через 2,5 місяці

Навесні минулого року мешканця Кам'янського в Києві воєнкоми й поліцейські схопили прямо на зупинці транспорту. Причому той попередив, що він прописаний у Кам'янському й має медичні протипокази.

Адвокат Олександр Щербина каже, що знадобилося 2,5 місяці, щоб повернути хлопця. Військкомат двічі не доставляв молодика в суд, незважаючи на вимогу судді. Його насильно посадили в автобус і вивезли до військової частини в "Десні". Але медкомісію він не проходив і присягу не складав.

Після того, як захист звернувся до Держбюро розслідувань із заявою про насильне утримання особи, там відкрили справу й викликали потерпілого на допит. "Там стало зрозуміло, що у військкоматі його документи про проходження медкомісії просто підробили. Зараз він удома, до служби він не придатний, а ми звернулися до ЄСПЛ", – говорить Щербина.

Також юристи попереджають ще про один спосіб "призову": молодих людей обманом запрошують до поліції нібито для надання якихось свідчень. А там їх вже чекають воєнкоми. Тому потрібно звертати увагу, що написано в поліцейській повістці– чи є там номер справи і чи зазначено в ролі кого вас запрошують.

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