"Заберемо в Донецьку область!" Омелян зухвало пригрозив Росії

Після скандалу, який спалахнув довкола анонса телемосту між пропагандистським каналом "Росія 24" і NewsOne, міністр інфраструктури України Володимир Омелян опублікував на своїй сторінці в соцмережі красномовне фото.

Так, у себе в Facebook він розмістив фотоколаж з українськими танками на тлі Кремля і написом "Поговорити так поговорити!".

У коментарях під цим фото розгорнулася бурхлива жартівлива дискусія за участю самого українського міністра.

Пост Омеляна Facebook Володимира Омеляна

"І дорогу побудуємо", "Заберемо в Донецьку область. Для чого золотоординцям на конях дороги?", "А данину з них як збирати?", "Будуть приносити в хатинку на кордоні, а далі "Гіперлупом", "На Hyperloop з тваринами не можна", "Тварини зі скотиняками нам не потрібні", "Чому Кремль не горить?", "Ще ж не доїхали", – жартують українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne спробував пояснити скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 24".

Він апелював до телемостів Володимира Познера і Філа Донахью у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняв, що прямих переговорів з Росією нібито хоче 70% українців.

Після масового обурення української громадськості NewsOne все ж скасував телеміст і поскаржився на погрози розправи над співробітниками.

Скандал, що спалахнув довкола анонсованого телемосту, викликав бурхливе обурення в українському журналістському середовищі. Так, телеведуча Яніна Соколова звернулася до журналістів з вимогою не продавати власну совість і майбутнє дітей. Крім того, вона назвала умови примирення з Росією.

У свою чергу, Роман Цимбалюк заявив, що ті представники українських ЗМІ, які підтримали ідею пропагандистів, викликають лише асоціацію людей зі зниженою соціальною відповідальністю, які виконують будь-які бажання в будь-якій сфері за гроші. За його словами, крім відрази ніяких інших почуттів вони не викликають.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!