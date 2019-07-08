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"Заберемо в Донецьку область!" Омелян зухвало пригрозив Росії

2.8тЧитати матеріал російською

Після скандалу, який спалахнув довкола анонса телемосту між пропагандистським каналом "Росія 24" і NewsOne, міністр інфраструктури України Володимир Омелян опублікував на своїй сторінці в соцмережі красномовне фото.

Так, у себе в Facebook він розмістив фотоколаж з українськими танками на тлі Кремля і написом "Поговорити так поговорити!".

У коментарях під цим фото розгорнулася бурхлива жартівлива дискусія за участю самого українського міністра.

Пост Омеляна

Пост Омеляна

Facebook Володимира Омеляна

Новини
Телеміст із пропагандистами: у Києві зібрався мітинг під телеканалом

"І дорогу побудуємо", "Заберемо в Донецьку область. Для чого золотоординцям на конях дороги?", "А данину з них як збирати?", "Будуть приносити в хатинку на кордоні, а далі "Гіперлупом", "На Hyperloop з тваринами не можна", "Тварини зі скотиняками нам не потрібні", "Чому Кремль не горить?", "Ще ж не доїхали", – жартують українці.

"Заберемо в Донецьку область!" Омелян зухвало пригрозив Росії

"Заберемо в Донецьку область!" Омелян зухвало пригрозив Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne спробував пояснити скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 24".

  • Він апелював до телемостів Володимира Познера і Філа Донахью у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняв, що прямих переговорів з Росією нібито хоче 70% українців.

  • Після масового обурення української громадськості NewsOne все ж скасував телеміст і поскаржився на погрози розправи над співробітниками.

  • Скандал, що спалахнув довкола анонсованого телемосту, викликав бурхливе обурення в українському журналістському середовищі. Так, телеведуча Яніна Соколова звернулася до журналістів з вимогою не продавати власну совість і майбутнє дітей. Крім того, вона назвала умови примирення з Росією.

  • У свою чергу, Роман Цимбалюк заявив, що ті представники українських ЗМІ, які підтримали ідею пропагандистів, викликають лише асоціацію людей зі зниженою соціальною відповідальністю, які виконують будь-які бажання в будь-якій сфері за гроші. За його словами, крім відрази ніяких інших почуттів вони не викликають.

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Тема
Телеміст із Росією
Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна
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Semenov Igor
Semenov Igor
Ну сколько еще открытых и скрытых идиотов на Украине? Шизо процветает в высших эшелонах власти на Украине....
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Ладно, когда всякие блогеры-журналисты идиoты, это бывает. Но чтобы министр... Бедная Украина! Сколько же тебя еще будет терзать и мучить эта власть?
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