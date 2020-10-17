Вирішив ось написати епічність пост про те, за що саме я не люблю СРСР - думаю, до моєї думки приєднаються також всі, хто СРСР не любить так само, як і я. Сьогодні не буде ніякого троллінгу і стьобу - тільки голі факти про життя країни, і відмінності від життя інших країн в схожі історичні періоди.

Текст буде досить довгим, але я рекомендую прочитати його повністю - оскільки кожен його пункт в якомусь сенсі випливає з попереднього, а все разом народжує загальну картину бідної і безрадісної, а також і безправного життя в СРСР. Якщо з чимось не згодні - то не бомбіть відразу, а просто аргументовано напишіть в коментарях, з чим саме ви не згодні, пише популярний білоруський блогер Максим Мирович в Facebook.

Отже, поїхали. У сьогоднішньому пості - десять причин, за що ми з вами не любимо СРСР.

1. Тотальна зрівнялівка.

Радянська пропаганда неодноразово заявляла, що мовляв у СРСР усі рівні, забуваючи додати - що рівні радянські громадяни не в багатстві і свободи, а в безправ'ї і бідності. Ініціативні та ділові люди не віталися, приватне підприємництво (до 1987 року) в СРСР було поза законом, і якщо ви хотіли хоч в чомусь жити краще бідної сірої маси, то у вас було тільки два шляхи - або йти "по партійній лінії" , підкоряючись ідеології більшовиків, або бути поза законом і займатися яким-небудь підпільним пошиттям джинсів або фарцовкою.

Був ще третій варіант - стати Гагаріним або Пугачової, але він стосувався лише 0,01% населення. Все решта радянські громадяни були "зрівняні" в своїй бідності, і що парадоксально - саме це часто підноситься фанатами СРСР як благо. Мовляв, жили бідно - але ніхто нікому не заздрив, бо бідними були ВСЕ. Велике благо для суспільства. Добре не жили - годі й починати.

2. Демагогія і пропаганда.

Мабуть, СРСР була першою і тривалий час єдиною країною, де демагогія і пропаганда охоплювала буквально всі сфери життя. Радянської демагогії і пропаганді навчали на факультетах журналістики, усіляких "курсах перепідготовки", військових факультетах, а також у всеразлічнимі "вищих партійних школах". Завданнями демагогії і пропаганди було постійне і повсюдне доказ того, що СРСР - це найкраща країна в світі, а всі інші нам просто заздрять, від того і бісяться.

Демагогія застосовувалася для "діалетіческого забалтиванія" тієї чи іншої проблеми при відповіді на той чи інший гостре питання. Наприклад, на питання про безправ'я радянських трудящих можна було відповісти, що в Америці до сих пір лінчують чорношкірих, а на питання про радянських алкоголіків і пияцтво - розповісти про те, що все це частина підступного плану Даллеса зі знищення СРСР. Загалом, демагогія вчила не відповідати на суть порушеного питання, але "здобувати вербальну перемогу" над співрозмовником.

Пропаганда ж використовувалася взагалі скрізь, в тому числі і в подачі новин по телевізору - якщо в якійсь західній країні урядові сили атакували прорадянські бойовики - то їх називали "партизанами", "борцями за свободу" і "борцями проти гнобителів", а якщо якийсь виступ проти влади відбувалося в країні соцтабору - то таких повстанців називали "бандитами", "збройними молодчиками" і "наймитами західних розвідок". Тобто - створювали вже встановлене відношення до події.

Тут ще треба додати, що демагогія і пропаганда в СРСР були тотальними. Це означає, що буквально кожна подія трактувалося з радянської точки зору і в такій системі цінностей виросли цілі покоління. За часів Перебудови багато так і не змогли перелаштуватися, заявляючи щось на кшталт - "по всіх телеканалах говорять різне, кому вірити-то?"

3. Репресії.

Ті люди, хто за своїм інтелектуальним і моральному розвитку виростав з радянської системи цінностей, хто не хотів жити в системі тотальної зрівнялівки і серед постійної демагогії і пропаганди - піддавався репресіям. Зараз слово "репресії" ассцоііруются тільки зі сталінським періодом - але насправді репресії проти власних громадян існували в СРСР всі роки існування цієї країни і полягали не тільки в розстрілах.

Інакомислячих в СРСР вражали в правах, а також садили в тюрми і божевільні. У каральної радянської психіатрії існував навіть "діагнози" на кшталт "спілкування надмірно науковими термінами" - неважко здогадатися, що з таким "діагнозом" в божевільні замикали тих, хто щиро намагався показати помилковість радянської системи, і тих, хто за своїм інтелектуальним багажу і ерудованості значно перевершував радянських лікарів-коновалів.

Крім, власне, дисидентів, репресіям в СРСР піддавалися взагалі всі, хто не вкладався в прокрустове ложе визначення "радянська людина". Вас могли гнобити за довге волосся і надмірно вузькі штани (а через десять років - за надмірно широкі), за те що ви слухаєте західну "заборонену" музику, за те що вважаєте вторгнення в Афганістан - аргессіей, а не "допомогою братнього народу", і ще за безліч всього іншого. І так було все радянські роки.

4. Безправне населення.

Радянська пропаганда на кожному розі розповідала про те, що у радянських громадян є якісь там права - але в реальності прав у радянської людини було дуже небагато - він мав право народитися, повинен був працювати, потім вийти на пенсію і після цього (бажано скоріше ) померти, щоб не навантажувати і без того кволу радянську економіку. Власне - це і був повний спектр "прав" радянської людини.

Що цікаво - це не можна пояснити тим, що "такий час був", тому що рівно в той же час громадяни розвинених країн мали значно більше прав - вони мали право на власність, право виїжджати за кордон за власним бажанням (не питаючи дозволу у пана) , право на організацію співтовариств і партій, право на володіння підприємствами (приватне або часткове), право починати свій власний бізнес і ставати багатіями, врешті-решт - право не працювати і проживати своє життя так, як хочеш ти сам, а не вирішило за тебе якесь там "держава".

В окремих розвинених країнах громадяни також мали право на носіння зброї і навіть право на збройне повстання - в тому випадку, якщо держава знахабніє і буде грубо порушувати їх права. Радянські ж громадяни ніяких прав не мали і жили за великим рахунком на правах кріпаків - зате пропагандисти цілими днями розповідали їм казки про те, що так і повинно бути.

5. Відсутність повагу до особистості.

Одна з яскравих характеристик радянського життя - це повне презирство до особистості окремої людини. Що жив в сталінські роки письменник Анатолій Мариенгоф описав це хорошим афоризмом - "Гей, чоловіче, це ти звучиш гордо? І - в морду, в морду, в морду". Відсутність поваги до особистості випливає з попереднього пункту - у радянської людини не було ніяких прав, і ніхто поважати його особистість не збирався.

Радянська пропаганда любила розповідати про те, що особистість ніщо, а колектив - це все, а радянська демагогія доповнювала ці вигадки всякими притчами, на зразок тієї, коли старий сказав синам, що не змогли зламати віник - "окремо ви тонкі прутики, і тільки разом ви сила ", хоча особисто мені завжди хотілося закінчити цю притчу словами -" окремо ви особистості, і тільки разом ви погана мітла ".

Для чого був потрібен радянський колективізм і придушення особистості? Вся справа в тому, що натовпом було легше управляти, про це писали всі дослідники мас XX століття - від Густава Лебона і Еріха Фромма до Еліаса Канетті та Зигмунда Фрейда. Саме тому в совку постійно культивувався культ маси і натовпу, і знищувалася окрема особистість.

6. незмінний безкарна влада.

Радянська влада подавалася в СРСР як щось незмінний, остаточне і вічне - хоча це суперечило навіть самої марксистської діалектики, що говорила про сталий розвиток Карпат суспільства. Ніяких інших партій в СРСР не існувало, всі громадські рухи були під забороною, і найголовніше - люди не вибирали владу на виборах.

Все це призводило до того, що радянська влада в буквальному сенсі словами відчувала себе "господарями" населення (а не обраним органом), що породжувало її повну безкарність - влада в буквальному сенсі слова творила що хотіла, приймала якісь завгодно закони, лаялася на міжнародній арені з тими чи іншими країнами - і все відбувалося при повному потуранні населення, яке ніяк не могло на це вплинути.

У розвинених країнах ситуація була іншою - скажімо, в тих же США є демократи і республіканці, які постійно озираються на своїх виборців і час від часу змінюються у владі. Одні у владі підтягують соціальну сферу і права людини, інші - права роботодавців податкову сферу. Йде постійна ротація, завдяки чому країна розвивається. В СРСР же була тільки одна партія влади, завдяки чому був постійний застій і топтання на місці.

7. Військові авантюри.

Завдяки тому, що в СРСР завжди існувала лише одна партія при владі, а населення було позбавлене своїх основних прав і до того ж постійно оброблялося демагогією і пропагандою - влади постійно влаштовували військові авантюри за кордоном. Це було необхідно, по-перше, для того, щоб послабити "загниваючий захід", а по-друге - щоб постаратися насадити своїх радянських ставлеників в якомога більшій кількості країн, що допомогло б самій радянській владі довше утримуватися на плаву.

Всі військові авантюри СРСР (на кшталт війни в Афганістані або Анголі) здійснювалися за гроші простих радянських громадян, і при наявності в країні вільної преси і змінюваності влади така ситуація була б зовсім неможливою, давно був би поставлений питання - а чи потрібно нам втрачати мільйони рублів і тисячі життів наших хлопців в тому ж Афганістані? Будь в країні реальні вибори - за цю владу з такими рішеннями не проголосував би ніхто.

Але влада в СРСР не змінювалася, і такий стан речей зберігався практично до самого кінця СРСР.

8. Алкоголізація населення.

Знаю, фанати СРСР зараз почнуть розповідати, що в СРСР мовляв "уряд дбав про громадян і їхнє здоров'я" та інше, але факт залишається фактом - практично всю історію Союзу йшла алкоголізація населення, і пили в СРСР дуже багато.

Для чого це було потрібно? Станіслав Ігнацій Віткевич в своїй книзі "Наркотики" відносив алкоголь до так званим "соціальним наркотиків" - він допомагає тримати населення "в узді" і пригнічує волю окремих індивідів, а також створює відчуття "короткочасного щастя" - що в тривалій перспективі вбиває в людині бажання щось змінювати у своєму житті.

Любителі СРСР люблять розповідати про міфічний західному "Плані Даллеса" по споювання населення (який насправді є трохи зміненою цитатою з роману "Вічний поклик" Анатолія Іванова), але в дійсності це сама радянська влада все роки споювала власне населення - горілка продавалася навіть там , де нічого крім хліба не було, алкоголь в першу чергу намагалися завезти в самі депресивні і потенційно "вибухонебезпечні" регіони, плюс у всій радянській культурі всі роки існувала висока толерантність до алкоголіків - в кіно і книгах їх показували добродушними недотепа, яких потрібно "зрозуміти і пробачити ".

Тільки в останні роки СРСР Горбачов спробував провести антиалкогольну компанію - що, власне, може дати цілком ніякого ефекту, тому що населення за десятиліття вже звикло жити разом з алкоголем.

9. Неефективна економіка.

Уже навіть фанати СРСР визнають той факт, що в країні з тотальною демагогією і пропагандою, безправним і репресованих населенням, незмінюваній і безкарною владою і алкоголізованих населенням - була вкрай неефективна економіка. Всі радянські економічні успіхи існували тільки на папері і в програмі "Час", тоді як в магазинах був дефіцит, на підприємствах був бардак і пияцтво, а в колгоспах було пияцтво і бардак.

Основну причину неефективності радянської економіки можна сформулірвать так - людина не був зацікавлений в результатах власне праці. Якщо придивитися - це проста думка стосується взагалі всіх ступенів економічної діяльності в СРСР. Міністр промисловості був зацікавлений лише в тому, щоб догодити "партійному начальству", директор заводу (якому завод не належав) дбав лише про "план", а не про якість продукції і репутації, а Вася-слюсар міг випивати половину робочого дня - зарплату йому і так платили.

Суть радянської економіки добре описав Венедикт Єрофєєв в поемі "Москва-Петушки": "Ми їм раз на місяць соцзобов'язання - вони нам два рази в місяць зарплату". "Робота" бригади при цьому полягала в тому, що вони то викопували, то закопували кабель - отримуючи за це гроші і випиваючи на робочому місці.

10. Тотальна бідність і злидні.

Який же результат був у всього цього, на чому базувався СРСР? Може бути, тотальна зрівнялівка, демагогія і пропаганда, незмінна влада, військові авантюри, алкоголізація і неефективна економіка все ж привели до того, що радянські громадяни жили заможно? Зрозуміло немає - підсумок був рівно таким, яким він тільки й міг бути - люди в СРСР жили погано й бідно, і виражалося це в конкретному числовому вимірі - радянський інженер чи робітник міг купити набагато менше за все, ніж робочий в який-небудь Франції, Італії або США, і при цьому мав "бонуси" у вигляді закритих кордонів, репресій і пропаганди, а частина його грошей йшла на військові авантюри незмінної влади.

І ось зачам було це все? Як взагалі після всього цього можна любити СРСР?

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