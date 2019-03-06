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За прикладом ЄС: в Україні запропонували відмовитися від переведення годинників

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Україна за прикладом Європейського Союзу могла б відмовитися від переведення стрілок годинника на літній і зимовий час.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, на сьогодні немає розрахунків, які б підтверджували доцільність переведення стрілок.

"Раніше були проблеми з нестачею електроенергії в пікові години. Для цього треба було зміщувати пікові години, розтягувати їх на кілька годин вранці та ввечері. Зараз такої проблеми немає", — пояснив експерт.

"Людиноцентрична політика, яка реалізується в країнах Європейського Союзу, полягає в тому, що, коли зміщуються години, це фізіологічно шкодить людині. Виходячи з цієї тези, людина ставиться вище за питання економії електроенергії", — додав він.

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За словами Рябцева, переведення стрілок в Україні залежить лише від рішення виконавчих органів влади, і його необхідність не підкріплена жодними розрахунками.

"Наскільки мені відомо, таких розрахунків немає. Ми користуємося з радянських часів розрахунками радянського Держплану. Наприклад, мені особисто значно краще прокидатися і засинати, коли час на годиннику збігається із сонячним часом", — додав експерт.

За прикладом ЄС: в Україні запропонували відмовитися від переведення годинників

lcmedia.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2019 році в Україні перехід на літній час відбудеться в ніч на неділю, 31 березня. Стрілки годинників переведуть на одну годину вперед.

  • Європарламент найближчим часом розгляне скасування переходу на літній і зимовий час у Євросоюзі з 2021 року. При цьому країни Євросоюзу повинні самостійно вирішувати, на якому часі — літньому або зимовому — вони б хотіли залишатися надалі.

  • В ЄС було проведено онлайн-опитування (проголосували 4,6 млн осіб), в якому понад 80% респондентів підтримали скасування переведення годинників.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Геннадій Рябцев
Місце
Україна
Теги
часчасовий пояс
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Motuz Platon
Motuz Platon
Ни за, ни против, так как есть плюсы и минусы в обоих вариантах. Хотел только бы напомнить адептам "физиологического вреда", что именно физиологические циклы настроены на солнечные сутки (день-ночь), а не на положение стрелок на циферблате. И как раз перевод часов обеспечивает лучшее попадание фазы активной деятельности человека в световой день.
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Motuz Platon
Motuz Platon
Язин Михаил, Россия большая страна, с кучей часовых поясов (Украина вся в одном поясе), поэтому у вас должны быть другие решения. Кстати, мне кажется, что вы выбрали не лучший вариант, но в отличие от тебя, не имею привычку сунуть нос в чужие дела.
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Язин Михаил
Язин Михаил
Хохлы только задумались, а в России с 2011 года отказались от перевода стрелок часов на летнее и зимнее время.
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