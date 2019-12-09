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9 грудня • оновлено в 11:49
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За однієї умови: Максакова заявила про готовність виступити в Росії

2.2т
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Вдова убитого ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова оперна співачка Марія Максакова заявила, що готова повернутися з концертами в Росію.

Про свої плани співачка повідомила журналісту Євгену Кисельову. При цьому умовою Максакова назвала настання миру в Україні. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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"Артист не може бути зарозумілим. Артист завжди приїздить для того, щоб дивувати розважати... Так, напевно, я втратила заробітки. Можливо, за ці 3 роки я могла статки сколотити, враховуючи, що мені там (у Росії. – Ред.) присвячувалися ток-шоу практично щотижня. Зараз, якщо все так піде, як воно заплановано, якщо так далі йтиме, то після того, як настане перемир'я, напевно, для мене вже не буде такого морального обтяження", – розповіла Максакова.

Вона додала, що давно не бачила своїх старших дітей – сина і дочку, які живуть у Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максакова вказала на слід сина Януковича у вбивстві Вороненкова.

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Автор
Катерина Луговська
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
СИЗО в ожидании...
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Хо Хол
Хо Хол
Кисель, судя по рылу, из запоя выходит только в день перед зарплатой :D
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Иванова Елена
Иванова Елена
Хо Хол, хрюкаешь здесь пока что только ты, убогое!!!)))))))))))
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Хо Хол
Хо Хол
Бабаев Бабай, деградирует еще как, из русского xoxлом становится, скоро на мову перейдет, а там и пятак с копытами отрастет)))
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Хо Хол
Хо Хол
Два опущeнца без родины, которые нaxyй никому не нужны, обсуждают о своей значимости)))))
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