За однієї умови: Максакова заявила про готовність виступити в Росії

Вдова убитого ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова оперна співачка Марія Максакова заявила, що готова повернутися з концертами в Росію.

Про свої плани співачка повідомила журналісту Євгену Кисельову. При цьому умовою Максакова назвала настання миру в Україні. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Артист не може бути зарозумілим. Артист завжди приїздить для того, щоб дивувати розважати... Так, напевно, я втратила заробітки. Можливо, за ці 3 роки я могла статки сколотити, враховуючи, що мені там (у Росії. – Ред.) присвячувалися ток-шоу практично щотижня. Зараз, якщо все так піде, як воно заплановано, якщо так далі йтиме, то після того, як настане перемир'я, напевно, для мене вже не буде такого морального обтяження", – розповіла Максакова.

Вона додала, що давно не бачила своїх старших дітей – сина і дочку, які живуть у Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максакова вказала на слід сина Януковича у вбивстві Вороненкова.

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