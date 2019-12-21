Головна Новини
21 грудня • оновлено в 10:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Макс Баринов
Макс Баринов
Блогер Всі статті автора

За неполучение паспорта "ДНР" угрожают лишением пенсий!

1.4т
Читати матеріал російською

Руководство учреждений и организаций на оккупированных территориях продолжает давление на подчиненный персонал с целью принуждения работников к оформлению "республиканского" и российского паспортов.

В частности, под УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ российское гражданство заставляют приобретать работников "администрации г. Краснодон", рабочих шахт объединения "Краснодонуголь" и Луганского завода трубопроводной арматуры "Маршал".

Новини
В "ЛНР" ценник на услуги по выдаче паспортов “взлетел” вверх

Представители органов оккупационной администрации периодически обзванивают пенсионеров и настоятельно рекомендуют им оформить как минимум "республиканский паспорт". При этом, мягко намекая на то, что они могут попросту лишиться своих пенсий, если не сделают этого…

В течение текущей недели во время очередного совещания "глава администрации г. Брянка" М. Моргунов заявил:

— Необходимо ускорить процесс документирования подчиненного персонала российскими паспортами чтобы успеть в сроки присоединиться к Ростовской области.

При этом, по разговорам среди местных жителей г. Брянка, а также по обсуждениям в социальных сетях распространяется информация о завозе в территориальное подразделение "МРЭО МВД ДНР" номерных знаков российского образца, предварительно с индексом Ростовской области.

Да уж, быстро работают ребятки, ничего не скажешь…причем сразу по всем направлениям…интересно, кто же так за ниточки дергает?

Так же, за декабрь этого года, в "министерстве доходов и сборов ДНР" 29 работников получили российское гражданство и 21 сотрудник подал заявление и перечень документов на получение паспорта РФ, а 13 человек получили "паспорт ДНР" и 6 подали заявления на его получение. А вот 3 человека, которые не успели выполнить указания своего начальства, были лишены премий на "День Св. Николая", как-то так…

Кто еще будет заявлять о том, что "никакой принудительной паспортизации на территории оккупированных областей — нет"?

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Когда рашка начнет сыпаться эти "паспорта" их не спасут.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги