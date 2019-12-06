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6 грудня • оновлено в 10:48
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"За докази агресії": ЗСУ потужно потролили рупор "ЛНР"

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Терористові "ЛНР" Андрію Марочку влаштували потужний тролінг в День Збройних сил України. Йому виписали подяку за допомогу українським захисникам в розкритті військових злочинів Росії на Донбасі.

Фото жартівливої "нагороди" опублікував на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Заслуги і досягнення бувають різні! Інформаційний фронт не менш важливий! За великий ратний труд на окупованій території, докази російської агресії та підтримання іміджу ЗСУ хочу подякувати Андрію Марочку! Так тримати і далі!" – постібався над окупантом захисник України.

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Зокрема, в документі від імені буцімто 72 центру інформаційно-психологічних операцій ЗСУ терористу дякують за "високу професійну майстерність, самовідданість справі, внесок у розвиток ЗСУ".

"Нагорода" для терориста Марочка від ЗСУ

"Нагорода" для терориста Марочка від ЗСУ

Facebook Штірліц – блог

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше так званий спікер "ЛНР" Андрій Марочко попався на спілкуванні із ЗСУ і використанні української мови. Скріншоти листування також показав полковник Штефан.

Крім того, Марочко зганьбився безглуздою погрозою приїхати до Києва на танку. Через ці слова на нього спустили потік насмішок і тролінгу.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Новини ЛНР
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Хо Хол
Хо Хол
Господи, какой же маразм. Йододефицитные, вам лечиться надо.
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