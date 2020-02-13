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13 лютого • оновлено в 16:34
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Володимир Паніотто
Володимир Паніотто
Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології  Всі статті автора

За что россияне ненавидят Украину

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Последний опрос, проведенный "Левада-Центром", показал, что почти половина россиян негативно относятся к Украине.

Подобные исследования мы с "Левада-Центром" обычно публиковали синхронно. С 2008 года у нас совместный проект. В этом году произошла некоторая рассинхронизация – наши данные будут через две недели.

Что касается нынешнего опроса, то эта ситуация очень типичная. Россияне хуже относятся в Украине, чем украинцы к России, за весь период наблюдений с 2008 года. Скорее всего, так было и до этого.

Российские социологи полагают, что уже с 1991 года россияне считали, что украинцы их предали, бросили, отделились. Они рассматривают себя как основу сверхдержавы, великой нации, и Украина, по их мнению, должна была быть ее частью.

Почти половина россиян негативно относятся к Украине

Почти половина россиян негативно относятся к Украине

Дальше ситуация развивалась по-разному. Очень плохое отношение россиян к украинцам показал, например, замер января 2009 года, после грузинской войны. Большинство украинских политиков поддержало Грузию. При этом положительно к Украине относилось только 30% россиян, и более 60% относилось отрицательно. В то же время в Украине почти 90% граждан положительно относилось к россиянам. У нас была безответная любовь.

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Потом ситуация выровнялась, и до 2013 года все-таки большинство россиян относились к Украине положительно. После 2013 года у нас произошел обвал хорошего отношения (с 90% до 30%), а у них – еще больший обвал (с 70% до 24%).

Единственный всплеск был в предыдущем замере "Левада-Центра" в конце 2019 года. Это был единственный опрос, который показал, что россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России. Но разница была небольшая. Возможно, какие-то надежды были связаны с Зеленским, возможно, что-то изменилось в работе средств массовой информации.

Мне кажется, подобное отношение россиян к Украине понятно. Российское общественное мнение более управляемо, более однородно, чем украинское. И это показывает, что большинство средств массовой информации в России антиукраинские.

Есть даже анекдоты, которые сами россияне рассказывают о себе. Например: "О чем бы говорили наши СМИ, если бы не было Украины?" Или: "Если российскому журналисту отрезать голову, она еще полчаса будет рассказывать об Украине". Ток-шоу Соловьева и прочих посвящены не российским проблемам, а Украине. Я не помню, чтобы у нас были какие-то ток-шоу, на которых бы все время "мочили" Россию.

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Хотя, есть отдельные юмористические передачи. Например, "Вести Кремля". Но такого, как у них, нет.

Меня больше всего волнует то, что у нас выросло число людей, которые позитивно относятся к России, не знаю, хорошо ли это для страны, которая воюет с Россией. Единственное, что успокаивает, что это отношение к россиянам, а не к руководству России. Когда мы спрашиваем отдельно об отношении к руководству России и отношении к россиянам, мы видим, что к руководству России относятся положительно лишь 13% населения, преимущественно востока и юга Украины.

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Автор
Володимир Паніотто Володимир Паніотто
Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда Ексклюзив
Місце
Росія
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Жыт Пинокио или как там его путает слова НЕГАТИВНО и НЕНАВИДЯТ. Очepедной неуч "диpехтар" какого-то выдуманного института сoциолoхии)))))
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Южный Гарик
Южный Гарик
Отношение к украинским политикам не одно и тоже в отношении к простым людям, тем более, у половины россиян, так или иначе, там есть родственники
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