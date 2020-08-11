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Вижили всі, крім нього: трагічна історія 32-річного українця, який загинув у Бейруті

Марина Петік
Марина Петік
Суспільство
9,7 т.

  • Під час вибуху в Бейруті загинув Вільям Азар, громадянин України

  • На його автомобіль упало щось важке, з трьох постраждав тільки Азар

  • Він зміг сам дістатися до лікарні, але допомогти йому вже не змогли

Вижили всі, крім нього: трагічна історія 32-річного українця, який загинув у Бейруті

У Бейруті під час потужного вибуху, який знищив практично половину міста, загинув українець 32-річний Вільям Азар. Він був провідним економістом у ліванському офісі міжнародної компанії KPMG. Крім того, у нього були великі плани на майбутнє.

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вільям загинув, а батько й дівчина вижили

Вільям Азар працював у відомій міжнародній компанії KPMG, у її філії, розташованій у Бейруті. Як розповів один його колега, Вільям був ключовим гравцем і зіркою в ліванському офісі.

Вільям зі своєю дівчиною

Вільям зі своєю дівчиною Facebook Анни З.

"Він був дуже працьовитим і робив усе можливе, щоб виконати свою роботу. Його любили й цінували колеги", – написав OBOZREVATEL його колега.

Він же розповів, як трапилася трагедія. За його словами, під час вибуху Вільям разом із батьком, який теж живе в Бейруті, і зі своєю дівчиною перебували в його автомобілі. "Щось упало прямо на той бік, де сидів Вільям. Решта не постраждала. І відчувають себе зараз добре. Вільям доправився до лікарні, але йому не змогли допомогти, він помер", – розповів колега.

Вільям Азар

Вільям Азар Facebook Анни З.

Справжній друг, брат і колега

З огляду на сторінку Вільяма в соцмережі, він кілька років зустрічався з українкою з Києва Ганною.

Разом вони багато подорожували: об'їхали сам Ліван, побували в гірській його частини, на півночі. Їздили до Туреччини, Амстердама, Брюсселя. На сторінці в Ані багато фото Вільяма в музеї мадам Тюссо, в Амстердамі. Вона позначила ці фото фразою "в придуркуватому настрої". Також молоді люди разом їздили до Канева, Чернігова, Києва.

Вільям під час подорожі

Вільям під час подорожі Facebook Анни З.

Друзі кажуть, що пара в найближчому майбутньому збиралася побратися.

З огляду на анкету Вільяма на сайті Linkedin, він пропрацював у компанії в Лівані п'ять років. Був старшим менеджером з аудиту, займався наданням консультацій зі складних фінансових питань і міжнародних транзакцій.

Добре знав арабську, французьку та англійську мови. Також він закінчив Католицький університет Святого Духа, який розташований у Лівані.

Вільям дуже любив подорожувати

Вільям дуже любив подорожувати Facebook Анни З.

Компанія KPMG в Лівані висловила своє співчуття через загибель Вільяма Азара.

"Вільяме, справжній друг, брат і колега. Нехай твоя душа спочиває з миром". У Бейруті вибух зруйнував половину офісу цієї компанії. Багато колег досі в шоці від того, що сталося, і переживають через смерть Вільяма. Для них це величезна втрата.

Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту. Вибухнув склад із селітрою. Практично половину міста зруйновано, 300 тисяч людей залишилися без житла. Понад сотню людей загинули.

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