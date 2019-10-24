"Як зимушку перекантується?" У "ДНР" терористи-інваліди захотіли допомоги від України

На окупованому Донбасі в мережі почали поширювати заклики про допомогу терористам, які буцімто постраждали на війні від України. Вони залишилися без рук і ніг, а тепер намагаються домогтися від неї протезування, маючи паспорти невизнаних республік.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував скріншоти жалісливих повідомлень про зрадників із сепаратистських спільнот у соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у сепаратистських закликах про допомогу йдеться про двох терористів. Воюючи на Донбасі, один із них втратив руку, інший — ногу. Водночас першому 4600 гривень української пенсії не вистачає навіть на те, щоб запастися на зиму дровами. Тоді як другий не може добитися від держави протезування, належного згідно із законом, — і все через наявність у нього паспорта "ДНР" і Казахстану.

На окупованому Донбасі в мережі почали поширювати заклики про допомогу терористам, які буцімто постраждали у війні з Україною Скріншот

"Цілий ранок оце сиджу і всі думки про Стасіка. Як же він цю зимоньку перекантується біднесенький, всі братушані кинули його, як і вєлікая Дирляндія, за яку він воював. Нічого Стасику, вихід завжди є! Білет на концерт Кобзона коштує всього 200 рублів, з пенсії купи собі один, не сумуй", — іронічно написав Штефан про одного з таких "нужденних".

На окупованому Донбасі в мережі почали поширювати заклики про допомогу терористам, які буцімто постраждали у війні з Україною Скріншот

Згодом офіцер додав фото іншого терориста і теж із сарказмом зазначив: "Хроніки "громадянської" війни. Як зазвичай: "Родина бросит тебя, сынок! Всегда!". Зате з позитиву є пашпорт ДиНиРи — це як бонус".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото двох ліквідованих терористів "Л/ДНР", які воювали на Донбасі проти України. Знімки на сторінках у Facebook та Twitter опублікували офіцер ЗСУ Анатолій Штефан і блогер із ніком Necro Mancer.

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