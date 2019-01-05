''З похмілля пишуть про гріхи?'' РосЗМІ стало посміховиськом через слова про Томос

Російське видання "Комсомольская правда" у зв'язку з підписанням Томосу про автокефалію Православної церкви України заявило, що Вселенський Патріарх Варфоломій "взяв гріх на душу".
Це помітив блогер Денис Казанський і поділився відповідним скріншотом на своїй сторінці в Twitter.
"Константинопольський патріарх Варфоломій все-таки не побоявся взяти гріх на душу, та ще напередодні великого християнського свята. Він підписав указ про духовну незалежність Києва від Москви", — написали російські журналісти в соцмережі.
Користувачів Twitter розсмішив пост видання, зокрема, через його атеїстичну репутацію.
"На секунду — "Комсомольская правда" (!) роздумує про релігію!" "Міркування правдолюбців із КП про гріхи Варфоломія свідчить про важке похмілля редакції газети", "Яке діло комсомольцям до релігії?" "Захоплююся вчинком Філарета, Порошенка і Варфоломія", "Газета "молодих атеїстів" пише про гріхи", "Змішалося все за поребриком, і коні, і люди", "Взяв на душу гріх, прочитавши це", — пишуть у коментарях.
"Комсомольская правда" пише, що патріарх взяв на душу гріх.- Денис Казанський (@den_kazansky) 5 січня 2019 р
ахахаха pic.twitter.com/zeJJYx7rWo
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.
Він привітав українців із настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна та її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.
Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.
У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папером".
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