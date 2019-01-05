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''З похмілля пишуть про гріхи?'' РосЗМІ стало посміховиськом через слова про Томос

2.7тЧитати матеріал російською

Російське видання "Комсомольская правда" у зв'язку з підписанням Томосу про автокефалію Православної церкви України заявило, що Вселенський Патріарх Варфоломій "взяв гріх на душу".

Це помітив блогер Денис Казанський і поділився відповідним скріншотом на своїй сторінці в Twitter.

"Константинопольський патріарх Варфоломій все-таки не побоявся взяти гріх на душу, та ще напередодні великого християнського свята. Він підписав указ про духовну незалежність Києва від Москви", — написали російські журналісти в соцмережі.

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''З похмілля пишуть про гріхи?'' РосЗМІ стало посміховиськом через слова про Томос

Користувачів Twitter розсмішив пост видання, зокрема, через його атеїстичну репутацію.

"На секунду — "Комсомольская правда" (!) роздумує про релігію!" "Міркування правдолюбців із КП про гріхи Варфоломія свідчить про важке похмілля редакції газети", "Яке діло комсомольцям до релігії?" "Захоплююся вчинком Філарета, Порошенка і Варфоломія", "Газета "молодих атеїстів" пише про гріхи", "Змішалося все за поребриком, і коні, і люди", "Взяв на душу гріх, прочитавши це", — пишуть у коментарях.

''З похмілля пишуть про гріхи?'' РосЗМІ стало посміховиськом через слова про Томос
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''З похмілля пишуть про гріхи?'' РосЗМІ стало посміховиськом через слова про Томос
''З похмілля пишуть про гріхи?'' РосЗМІ стало посміховиськом через слова про Томос
''З похмілля пишуть про гріхи?'' РосЗМІ стало посміховиськом через слова про Томос
''З похмілля пишуть про гріхи?'' РосЗМІ стало посміховиськом через слова про Томос
''З похмілля пишуть про гріхи?'' РосЗМІ стало посміховиськом через слова про Томос
''З похмілля пишуть про гріхи?'' РосЗМІ стало посміховиськом через слова про Томос

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.

  • Він привітав українців із настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна та її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.

  • Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.

  • У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папером".

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаНезалежність УПЦРосійсько-український конфлікт
Особи
Патріарх ВарфоломійДенис Казанський
Місце
Росія
Теги
ЗМІфотографииТомосєдина церквасоцмережі
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
ПЦУ=ПСУ - Порошенковские Сатанисты Украины.
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0
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Makc Махов
Makc Махов
Комсомольцы, атеисты! В Кацапстане лёгким движением руки атеист превращается! Превращается атеист. В прихожанина церкви Московского Пидарастата! Всё кацапье набожным стало! Религия-это то, что не даёт бедным убить богатых! Всего-то! 🖕🇷🇺😁🐷☠️😃
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
с Росийскими свиньями и московскими попами -выплядками никаких дел/! границу на замок! ВОЙНА ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ
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