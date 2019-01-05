''З похмілля пишуть про гріхи?'' РосЗМІ стало посміховиськом через слова про Томос

Російське видання "Комсомольская правда" у зв'язку з підписанням Томосу про автокефалію Православної церкви України заявило, що Вселенський Патріарх Варфоломій "взяв гріх на душу".

Це помітив блогер Денис Казанський і поділився відповідним скріншотом на своїй сторінці в Twitter.

"Константинопольський патріарх Варфоломій все-таки не побоявся взяти гріх на душу, та ще напередодні великого християнського свята. Він підписав указ про духовну незалежність Києва від Москви", — написали російські журналісти в соцмережі.

Користувачів Twitter розсмішив пост видання, зокрема, через його атеїстичну репутацію.

"На секунду — "Комсомольская правда" (!) роздумує про релігію!" "Міркування правдолюбців із КП про гріхи Варфоломія свідчить про важке похмілля редакції газети", "Яке діло комсомольцям до релігії?" "Захоплююся вчинком Філарета, Порошенка і Варфоломія", "Газета "молодих атеїстів" пише про гріхи", "Змішалося все за поребриком, і коні, і люди", "Взяв на душу гріх, прочитавши це", — пишуть у коментарях.

"Комсомольская правда" пише, що патріарх взяв на душу гріх.



ахахаха pic.twitter.com/zeJJYx7rWo - Денис Казанський (@den_kazansky) 5 січня 2019 р

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