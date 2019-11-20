"З ним було нестрашно": в Сумах похоронили легендарного комбрига ЗСУ

У Сумах провели в останню путь командира 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ Євгена Коростельова. Він помер через надважке поранення після підриву у зоні ООС на Донбасі.

Церемонія прощання і похорон Героя відбулися 19 листопада, повідомляє "UA: Суми". Судячи з фото і відео, віддати данину пам'яті захиснику прийшли тисячі людей (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

О 9:00 з військовим попрощалися рідні. Близько о 10:00 у Свято-Воскресенському соборі за загиблим воїном почалася заупокійна літія. Після цього жалобна процесія попрямувала до Алеї Героїв на Центральному кладовищі міста.

Як пише Укрінформ, там воїна і поховали. "Євген був бійцем, який віддасть своє життя заради того, що він робить. Скільки було випадків, коли він особисто знищував артилерією ворожі об'єкти окупантів. Це був дійсно командир, з яким не було страшно йти нікуди", – розповідали його підлеглі військовослужбовці під час церемонії прощання, яка відбулася біля будинку загиблого командира.

Євген Коростельов навчався в артилерійському училищі у Сумах. З початком бойових дій на сході України він, не роздумуючи, вирушив у зону проведення антитерористичної операції. Всі ці роки офіцер перебував фактично на передовій.

У 2015 році за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Коростельов був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Командиром 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади офіцер ЗСУ став у вересні 2019 року, до того служив у 25-й десантній бригаді ЗСУ, де був начальником артилерії та заступником командира.

Будинок загиблого Коростельова "UA: Суми"

Прощання з комбригом Коростельовим у Сумах sumy.today

Провести Коростельова прийшли тисячі людей sumy.today

Траурна процесія у Сумах sumy.today

Церква, де відспівували комбрига ЗСУ "UA: Суми"

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