З наступаючим Новим роком Пацюка: кращі привітання та листівки

Всього лише доба залишилася до настання Нового 2020 року. Всі приготування – на фінальній стадії, подарунки куплено, складена програма святкування. Важливо не забути привітати тих, хто далеко і кого неможливо привітати особисто.
OBOZREVATEL вирішив спростити читачеві це завдання і підготував добірку кращих поздоровлень у віршах і прозі.
Святкування Нового року
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Привітання з Новим роком у віршах
Хай Новий рік з добром до вас прийде,
Здоров’я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає
І щастям вас благословляє!
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З Новим роком в добрий час
Дід Мороз іде до нас,
А до тебе хай завітає
З тим, що серце забажає.
Хай принесе тобі у хату
Щастя й радості багато.
Хай здоров’я повний міх
Покладе на твій поріг!
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В пору цю, коли падає сніг
І морози чимдуж припікають,
Знов на землю спішить Новий рік —
З ним сердечно усіх вас вітаю.
Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!
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Хай же рік Новий крилатий
Принесе вам щастя в хату,
Щоб здоров’я вирувало
І ніколи не кульгало.
Щоб у мирі вам жилося
Все задумане збулося.
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Привітання з Новим роком в прозі
Вітаємо Вас із наближенням найбільш радісного, доброго, чарівного свята – Нового року! Нехай цей рік стане низкою щасливих і радісних днів, наповнених любов'ю, добром і вірою в краще!
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Вітаю з наступаючим Новим роком. Бажаю, щоб разом зі святом у двері постукали щастя, достаток, мир і любов. Бажаю, щоб цей рік був успішним, добрим, благополучним і вдалим. Бажаю, щоб всюди супроводжувало велике везіння і чудове натхнення.
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Нехай наступаючий Новий рік принесе тільки щастя, удачу і позитив! Бажаю сталевого здоров'я, море щирих посмішок і безмежної любові! Нехай це чудове свято буде сповнене приємних сюрпризів!
Листівки
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Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку поздоровлень з Новим роком, щоб якнайкраще привітати зі святами рідних і близьких.
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