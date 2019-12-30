З наступаючим Новим роком Пацюка: кращі привітання та листівки

Всього лише доба залишилася до настання Нового 2020 року. Всі приготування – на фінальній стадії, подарунки куплено, складена програма святкування. Важливо не забути привітати тих, хто далеко і кого неможливо привітати особисто.

OBOZREVATEL вирішив спростити читачеві це завдання і підготував добірку кращих поздоровлень у віршах і прозі.

Святкування Нового року pexels.com

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Привітання з Новим роком у віршах

Хай Новий рік з добром до вас прийде,

Здоров’я, сміх і радість принесе,

Різдво з колядою хай завітає

І щастям вас благословляє!

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З Новим роком в добрий час

Дід Мороз іде до нас,

А до тебе хай завітає

З тим, що серце забажає.

Хай принесе тобі у хату

Щастя й радості багато.

Хай здоров’я повний міх

Покладе на твій поріг!

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В пору цю, коли падає сніг

І морози чимдуж припікають,

Знов на землю спішить Новий рік —

З ним сердечно усіх вас вітаю.

Зичу сонця та світлих надій,

Миру й втіхи на кожному кроці,

Також здійснення планів і мрій

У прийдешньому Новому році!

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Хай же рік Новий крилатий

Принесе вам щастя в хату,

Щоб здоров’я вирувало

І ніколи не кульгало.

Щоб у мирі вам жилося

Все задумане збулося.

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Привітання з Новим роком в прозі

Вітаємо Вас із наближенням найбільш радісного, доброго, чарівного свята – Нового року! Нехай цей рік стане низкою щасливих і радісних днів, наповнених любов'ю, добром і вірою в краще!

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Вітаю з наступаючим Новим роком. Бажаю, щоб разом зі святом у двері постукали щастя, достаток, мир і любов. Бажаю, щоб цей рік був успішним, добрим, благополучним і вдалим. Бажаю, щоб всюди супроводжувало велике везіння і чудове натхнення.

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Нехай наступаючий Новий рік принесе тільки щастя, удачу і позитив! Бажаю сталевого здоров'я, море щирих посмішок і безмежної любові! Нехай це чудове свято буде сповнене приємних сюрпризів!

Листівки

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Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку поздоровлень з Новим роком, щоб якнайкраще привітати зі святами рідних і близьких.

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