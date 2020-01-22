З нагоди Дня студента благодійники передали Костянтинівському медколеджу новітнє обладнання

Фонд Бориса Колеснікова напередодні Дня студента, який буде відзначатися 25 січня, передав в Костянтинівський медичний коледж в Донецькій області багатофункціональні тренажери, симулятори, імітатори і навчальні манекени.

Раніше представники коледжу звернулися до Фонду з проханням допомогти придбати навчально-лабораторне обладнання і навчально-наочні посібники для практичних занять студентів.

Молодь, яка вирішила пов'язати своє життя з медициною, приїжджає в коледж з усієї Донецької області. І нове обладнання допоможе викладачам проводити практичні заняття в максимально наближених до реальності умовах, а студентам – відточувати професійні навички.

Фонд Бориса Колеснікова передав в Костянтинівський медколледж обладнання

"Манекени по догляду за хворою людиною, медсестринський догляд, акушерсько-гінекологічні муляжі і тренажери для проведення реанімації – таке сучасне і дороге устаткування серед всіх медичних коледжів Донецької області є тільки у нас.

Тепер ми зможемо готувати ще більше висококваліфікованих фахівців. Дякуємо за це Фонду Бориса Колеснікова, він єдиний відгукнувся на наше прохання і допоміг з оснащенням", – сказала Тетяна Монич, директор Костянтинівського медичного коледжу.

Фонд Бориса Колесникова передал в Константиновский медколледж оборудование

Фонд Бориса Колесникова передал в Константиновский медколледж оборудование

Анастасія Бондар з дитинства мріяла лікувати людей, тому вступила до медичного коледжу на спеціальність "Сестринська справа". Студентка вже встигла ознайомитися з новим обладнанням і поділилася враженнями.

"Це багатофункціональні фантоми, на яких можна виконувати різні маніпуляції і відпрацьовувати необхідні маніпуляційні медичні навички без ризику для пацієнта. Спасибі благодійникам за шанс підвищити рівень своїх знань", – розповіла Анастасія.

Фонд Бориса Колесникова передал в Константиновский медколледж оборудование

Фонд Бориса Колесникова передал в Константиновский медколледж оборудование

Студент третього курсу Дмитро Мартинкус обрав для себе професію фельдшера. Хлопець вважає свою спеціальність непростою і відповідальною.

"Дуже часто фельдшер – це перший медичний працівник, з яким стикається пацієнт при зверненні в медустанову. Тому перед ним стоїть важливе завдання – провести компетентну діагностику і надати всю необхідну долікарську допомогу. У неї можуть входити різні перев'язки, ін'єкції, крапельниці і інші маніпуляції. Також важливо досконально знати навички невідкладної допомоги.

Відпрацювати до автоматизму всі ці прийоми допомагають фантоми-тренажери. Вони передають тактильне сприйняття, реальну рухливість і можливість дослідження органів з патологічними змінами, як і при роботі з реальним пацієнтом – і це дуже важливо для студентів-медиків. Спасибі Борису Колеснікову за підтримку молодих фахівців і можливість стати справжніми професіоналами вже на етапі навчання", – підсумував Дмитро.

Фонд Бориса Колесникова передал в Константиновский медколледж оборудование

Фонд Бориса Колесникова передал в Константиновский медколледж оборудование

Нагадаємо, рік тому в День студента Фонд Бориса Колеснікова передав Костянтинівському професійному будівельному ліцею новітнє зварювальне обладнання.

Фонд Бориса Колесникова передал в Константиновский медколледж оборудование

Фонд Бориса Колесникова передал в Константиновский медколледж оборудование

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