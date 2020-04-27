Головна Новини
28 квітня • оновлено в 02:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

З Майямі евакуювали 259 українців: серед них багато школярів

713
Читати матеріал російською

До міжнародого аеропорту "Бориспіль" прибув евакуаційний рейс з Майямі (США) з громадянами України.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

На борту перебувало 259 пасажирів, майже половина з яких – українські учні, які потрапили в США за освітньою програмою FLEX (програма обміну для старшокласників з країни колишнього СРСР), повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України в Facebook (щоб подивитися всі фото, проскрольте новину до кінця).

В Україну з Майямі евакуровалі 259 українців

В Україну з Майямі евакуровалі 259 українців

facebook.com/DPSUkraine

Евакуаційний рейс організували МЗС України і Міністерство інфраструктури.

Прикордонники провели температурний скринінг для всіх пасажирів. Зазначається, що підвищення температури і скарг на погане самопочуття не було.

В Україну з Майямі евакуровалі 259 українців

В Україну з Майямі евакуровалі 259 українців

facebook.com/DPSUkraine

Близько 200 пасажирів вибрали самоізоляцію, для цього вони встановили додаток "Дій вдома". Решта вирушила на обсервацію.

В Україну з Майямі евакуровалі 259 українців

В Україну з Майямі евакуровалі 259 українців

facebook.com/DPSUkraine

В Україну з Майямі евакуровалі 259 українців

В Україну з Майямі евакуровалі 259 українців

facebook.com/DPSUkraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 27 квітня анонсував відновлення евакуації українців, які перебувають за кордоном. За ними будуть спрямовані спеціальні рейси: до чотирьох рейсів на добу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Державна прикордонна служба України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли вже 3 мільйона осіб, загинули – майже 209 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову, за якої карантин в Україні може завершитися достроково.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • COVID-19 може знаходитися в повітрі кілька годин: вчені назвали небезпечні місця.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги