З Києва до Одеси за 1,5 години: Криклій заінтригував супершвидкими поїздами

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в перспективі в Україні буде можливо з'їздити поїздом із Києва до Одесу всього за півтори години. Тоді як, наприклад, до Варшави, Бухареста або Будапешта – за три.

Такими грандіозними планами він поділився під час церемонії підписання меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між "Укрзалізницею" і китайською компанією CRCC. Про це повідомляє сайт Мінінфраструктури.

За словами міністра, китайські партнери, які мають багатий досвід в цій сфері, будуть залучені до модернізації української залізниці.

Владислав Криклій анонсував супершвидкі поїзди в Україні

Серед інших плюсів Криклій наголосив на тому, що після підписання такого документа інвестори "отримають сигнал" про поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

"Ми прагнемо залучити прямі структурні інвестиції в створення комплексу високошвидкісного залізничного сполучення не тільки між містами-мільйонниками в Україні, а й в рамках європейської інтеграції, а також виконання Угоди про асоціацію в буквальному сенсі привести Україну в Європу", – сказав він.

Підписано Меморандум про співпрацю між "Укрзалізниця" і китайською компанією mtu.gov.ua

Міністр сподівається, що в результаті співпраці між "Укрзалізницею" і CRCC значно покращиться стан транспортної інфраструктури країни.

"Коли дістатися залізницею до Варшави, Будапешта і Бухареста можна буде не більше ніж за три години, а з Києва до Одеси поїзд йтиме півтори години замість нинішніх 7-8", – заявив Криклій.

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