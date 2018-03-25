З червоною зіркою: в Криму діти взяли участь в пропагандистському конкурсі

В окупованому Росією Криму відбулася чергова пропагандистська акція за участю дітей.

Відповідні фото з'явилися в Twitter RoksolanaToday & Крим.

На фото - відбірковий конкурс дитячого творчого конкурсу "Ми - спадкоємці Перемоги" в Бахчисарайському районі. Захід відбувся 22 березня в Ялті.

Під час конкурсу діти в пілотках створювали червону п'ятикутну зірку з стрічок. Користувачі відзначили, що зірка більше схожа на пентаграму.

Крім того, учасники конкурсу у військовій формі співали військові пісні і стояли на колінах перед презентацією на тему Другої світової війни.

Twitter RoksolanaToday & Крим

Twitter RoksolanaToday & Крим

Twitter RoksolanaToday & Крим

Twitter RoksolanaToday & Крим

Як повідомляв "Обозреватель", в мережі показали, на що Росія перетворила дітей в Криму.