З антитіл коней створили дешеві ліки від коронавірусу

Вчені з Коста-Ріки запропонували використовувати коней для виробництва терапевтичних антитіл, які будуть в десятки разів дешевше, ніж ті ліки, що розробляються зараз на основі антитіл людини.

В ході експерименту тварини отримали чотири курси щеплень білками коронавірусу, пишуть "Известия".

Потім на фармацевтичному заводі дослідники виділили антитіла і очистили їх, щоб отримати терапевтичний склад для випробувань на людях.

Всього на підприємстві створили тисячу флаконів очищених кінських антитіл об'ємом по 10 мл кожен. Половина з них мала захист проти спайк-білка, інша містила чотири білка, присутніх в коронавірусі.

Розробники підкреслили, що застосування кінських антитіл безпечно, оскільки сама технологія застосування і очищення кінських імуноглобулінів відома давно. Вчені з Коста-Ріки використовують їх для виробництва протиотрут від укусів змій, скорпіонів і павуків.

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