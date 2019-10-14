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14 жовтня • оновлено в 16:36
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З'явилися ексклюзивні фото та відео з Маршу захисників в Києві

1.9т Читати матеріал російською

На День Захисника в Києві відбулася хода націоналістів, які пройшли урочистим маршем центральними вулицями столиці.

Про це з місця подій повідомляє OBOZREVATEL. Відзначимо, що учасники маршу йдуть з українськими прапорами і скандують гасла проти відкриття ринку землі, відведення військ на Донбасі та інші (щоб переглянути відео, доскролльте новина до кінця).

Марш на День Захисника в Києві

Марш на День Захисника в Києві

Новини
День захисника України в Києві: всі подробиці онлайн

Хода почалася близько 13:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого націоналісти пішли колонами по бульвару Шевченка в бік Хрещатика. Далі організатори планують пройти по вулиці Інститутській, далі по алеї Героїв Небесної сотні, після чого вийти на вулицю Банкову до Офіса президента України.

З'явилися ексклюзивні фото та відео з Маршу захисників в Києві
З'явилися ексклюзивні фото та відео з Маршу захисників в Києві
З'явилися ексклюзивні фото та відео з Маршу захисників в Києві
З'явилися ексклюзивні фото та відео з Маршу захисників в Києві
З'явилися ексклюзивні фото та відео з Маршу захисників в Києві
З'явилися ексклюзивні фото та відео з Маршу захисників в Києві
З'явилися ексклюзивні фото та відео з Маршу захисників в Києві
З'явилися ексклюзивні фото та відео з Маршу захисників в Києві
З'явилися ексклюзивні фото та відео з Маршу захисників в Києві
З'явилися ексклюзивні фото та відео з Маршу захисників в Києві

Основним гаслом акції заявлено вимогу "Захистимо українську землю". Таким чином націоналісти вимагають скасувати закон про особливий статус Донбасу, а також вимагають припинити торгівлю землею в Україні.

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як 13 жовтня на Донбасі провели незвичайну акцію до Дня захисника України – в окупований Донецьк з Мар'їнки прилетів на повітряних кулях величезний синьо-жовтий прапор.

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Читайте всі новини по темі "День захисника України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День захисника України
Місце
Україна Київ
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Один в один бразильский карнавал
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского пора выносить вперед ногами! опг крышует вора-коломойского! ОпГ Зеленского продолжает спонсорство терроризма поставляя газ и воду Бесплатно на 2 млрд доларов на окупированые территории!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) Саакашвили в Грузии за 2 года посадил на Зону Сотни Судей Прокуроров Ментов! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского на Зону!
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Без былого огонька , на гей парад похоже.
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