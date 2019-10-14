З'явилися ексклюзивні фото та відео з Маршу захисників в Києві

На День Захисника в Києві відбулася хода націоналістів, які пройшли урочистим маршем центральними вулицями столиці.

Про це з місця подій повідомляє OBOZREVATEL. Відзначимо, що учасники маршу йдуть з українськими прапорами і скандують гасла проти відкриття ринку землі, відведення військ на Донбасі та інші (щоб переглянути відео, доскролльте новина до кінця).

Марш на День Захисника в Києві

Хода почалася близько 13:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого націоналісти пішли колонами по бульвару Шевченка в бік Хрещатика. Далі організатори планують пройти по вулиці Інститутській, далі по алеї Героїв Небесної сотні, після чого вийти на вулицю Банкову до Офіса президента України.

Основним гаслом акції заявлено вимогу "Захистимо українську землю". Таким чином націоналісти вимагають скасувати закон про особливий статус Донбасу, а також вимагають припинити торгівлю землею в Україні.

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як 13 жовтня на Донбасі провели незвичайну акцію до Дня захисника України – в окупований Донецьк з Мар'їнки прилетів на повітряних кулях величезний синьо-жовтий прапор.

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