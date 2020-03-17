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17 березня • оновлено в 15:26
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Юзік влаштував ДТП біля Ради. Фото

7.4т
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Народний депутат партії "Слуга народу" Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік, потрапив у невелику аварію в урядовому кварталі.

Про це повідомив нардеп партії "Батьківщина" Володимир Кабаченко, додавши відповідне фото. У дописі до кадру він зазначив, що автомобіль Юзіка врізався в іншу машину. На фото видно, як нардеп і власник іншої машини про щось розмовляють.

"Їду на зустріч, а тут картина: задоволений Юзік на тлі не надто задоволеного власника авто, у яке в'їхав Юзік. Усім обережніше й уважніше за кермом", – написав він.

Юзік влаштував ДТП біля Ради. Фото

У коментарі OBOZREVATEL Кабаченко підтвердив, що ДТП трапилася в урядовому кварталі, недалеко від Верховної Ради.

Юзік влаштував ДТП біля Ради. Фото

Фото: narodna-pravda.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня Юзік тимчасово заблокував роботу з розчищення будівлі згорілого одеського коледжу й пошуку зниклих людей під завалами. Він кинув свій елітний позашляховик Toyota прямо посеред перехрестя й пішов.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Юрій Корявченков
Місце
Україна
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