Юні українські моряки відправилися на профільний форум до Греції

У вівторок, 5 червня, тридцять переможців проекту "Морська справа-2018" Фонду Бориса Колеснікова вилетіли до Афін (Греція), де у найближчі дні відбудеться профільний форум Posidonia 2018.

Конкурс проходив серед студентів технічних і профільних вузів України протягом шести місяців. Він об'єднав 15 навчальних закладів та 605 учасників. Конкурсанти пройшли два етапи відбору. Автори тридцяти перспективних стартапів, яких відзначили члени журі конкурсу, були нагороджені поїздкою до Греції.

У Афінах студенти проведуть чотири насичених дні - їх очікує знайомство з визначними пам'ятками міста та відвідування Міжнародної галузевої виставки суднобудування і судноплавства Posidonia 2018.

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До юних моряків на галузевому форумі приєднається і Президент благодійного Фонду - Борис Колесніков. Разом вони відвідають павільйони і стенди гігантів суднобудування і відомих судноплавних компаній.

Українських студентів також очікує спілкування з іноземними колегами, знайомство з інноваціями і досягненнями, майстер-класи. Отриманий в поїздці досвід молоді фахівці застосують в своїх розробках і проектах в Україні.

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