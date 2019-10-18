Юні моряки виграли в конкурсі "Морська справа" і летять на провідний форум в Роттердам

18 жовтня благодійний Фонд Бориса Колеснікова оголосив імена переможців всеукраїнського проекту "Морська справа 2019". Освітня ініціатива Фонду покликана підтримати обдаровану і креативну молодь - студентів транспортних і морських спеціальностей.

Конкурс тривав півроку. У ньому взяли участь 1 500 студентів з 36 морських і транспортних вузів України. Вони пройшли два відбіркові тури і презентували власні розробки і стартапи у фіналі проекту (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Тридцять переможців конкурсу нагороджені дипломами на поїздку в Роттердам. Юних моряків з 5 по 8 листопада в Нідерландах очікує візит на провідну виставку морських технологій Europort 2019 і в один з найбільших портів Європи; зустріч з представниками компанії EMO, що спеціалізується на перевезенні і перевалці сипучих вантажів; оглядові екскурсії по Амстердаму і Роттердаму.

Юні моряки виграли в конкурсі "Морська справа" і летять на провідний форум у Роттердам Фонд Бориса Колеснікова

"Щиро вітаю переможців нашого конкурсу. Їм вдалося здивувати членів журі різноманітністю бізнес-ідей, нестандартними підходами і креативом. Я переглянув презентації фіналістів, хочу відзначити автора стартапу з використанням 3D-друку в морській промисловості; пропозиції щодо запобігання морських забруднень в територіальних водах, стратегії розвитку портів України, водного туризму, яхтового сегмента. Запам'яталися ідеї створення індустріальних парків в портових зонах України, використання дронів в рятувально-пошукових операціях, впровадження технології безпечної утилізації суден в Україні. Не забули хлопці про Green Shipping і екологічно чисті технології. За такими молодими фахівцями, як переможці нашого конкурсу – майбутнє морської і річкової галузі України. Сподіваюся, організована Фондом поїздка в Нідерланди і насичена програма перебування подарують їм нові знання, знайомства з останніми досягненнями світової логістики, а це важливо, адже одна з головних складових економіки нашої країни – транзит", - говорить Колесніков.

Високо оцінила роботи конкурсантів і член журі, директор Інституту водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій Олена Тимощук.

"Фонд Бориса Колеснікова надав студентам унікальну можливість – побачити інфраструктуру і роботу найбільших в Європі порту і суховантажного терміналу. Завдяки поїздці діти дізнаються напрямки розвитку галузі, зможуть визначитися з майбутньою роботою, вибрати цікавий і перспективний напрямок, щоб застосувати свої знання і досвід. Освітній проект "Морська справа" корисний для конкурсантів на всіх етапах, а переможцям дозволяє буквально доторкнутися до професії, поговорити про нове обладнання і системах з розробниками, ознайомитися з технологіями кораблебудування і ремонту судів. Бажаю нашим юним морякам продуктивної поїздки і, звичайно, рада, що студенти нашого інституту представлятимуть Україну на виставці Europort 2019", – розповіла Олена Тимощук.

Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова

Нагадаємо, Фонд Бориса Колеснікова 11 років реалізує освітні та спортивні проекти для української молоді. 23 жовтня стартує новий сезон масштабного конкурсу "Авіатор" для студентів технічних спеціальностей.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!