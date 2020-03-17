Ярославський очолив антикризовий штаб із боротьби з коронавірусом у Харкові

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський очолив антикризовий штаб із боротьби з коронавірусом у Харківській області.

Як передає РБК-Україна, відповідне рішення було ухвалено за підсумками наради в ОП президента України Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу, де обговорювалися заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.

Повідомляється, що до складу Харківського антикризового штабу увійшли також мер Харкова Геннадій Кернес та голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

Ярославський очолив антикризовий центр у Харкові Пресслужба Олександра Ярославського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У понеділок, 16 березня, глава України Володимир Зеленський зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента на зустріч щодо заходів боротьби з поширенням коронавірусу в Україні. ЗМІ вдалося зняти автомобілі, які, імовірно, належать Ринату Ахметову, Ігорю Коломойському, Олександру Ярославському.

На нараді президент нібито попросив їх перерахувати кошти в фонд для закупівлі тестів на коронавірус, а також допомогти владі на місцях.

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