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17 березня • оновлено в 21:40
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Ярославський очолив антикризовий штаб із боротьби з коронавірусом у Харкові

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Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський очолив антикризовий штаб із боротьби з коронавірусом у Харківській області.

Як передає РБК-Україна, відповідне рішення було ухвалено за підсумками наради в ОП президента України Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу, де обговорювалися заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.

Повідомляється, що до складу Харківського антикризового штабу увійшли також мер Харкова Геннадій Кернес та голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

Ярославський очолив антикризовий центр у Харкові

Ярославський очолив антикризовий центр у Харкові

Пресслужба Олександра Ярославського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Харків
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