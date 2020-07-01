Ярош звернувся до влади та ветеранів із закликом зупинити реванш Кремля в Україні. Вікіпедія

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош звернувся до парламентських і позапарламентських партій, громадських організацій, ветеранів та волонтерів із закликом не допустити проросійського реваншу в Україні та ліквідувати колаборантські угрупування.

Звернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook. На його переконання, дії або бездіяльність чинної "зеленої" влади, направлені на дестабілізацію суспільно-політичного життя в Україні та провокування чергових революційних подій, які в умовах війни, можуть призвести до дуже важких наслідків.

"Сьогодні, як ніколи, треба відкинути чвари і незгоду, створивши єдиний державницький центр, який би повів системну діяльність щодо протидії кремлівському реваншу, щодо перезавантаження влади, цілковитій нейтралізаціі ворожих колоборантських угрупувань. Тільки так зможемо захистити нашу державу та перемогти ворога", – заявив Ярош.

За його словами, реванш Кремля в Україні став системним і багатогранним. Зокрема, на переконання Яроша, це:

спроби "зеленої" влади ревізувати досягнення Революції Гідності та післяреволюційного процесу національного відродження;

штучно створена, ще до пандемії коронавіруса, економічна руїна;

практична ліквідація парламентаризму, як державної інституції;

виконання московського замовлення по юридично-безглуздому та політично-вмотивованому переслідуванню Президента і Верховного Головнокомандувача Петра Порошенка, який при всіх своїх недоліках, 5 років о￼чолював спротив нашої Держави російській агресії та є чи не найбільшим особистим ворогом Путіна;

штучні кримінальні провадження проти багатьох патріотів України;

нікчемна кадрова політика влади, що призводить до злочинно-некомпетентних рішень та руйнівних наслідків в багатьох галузях державного життя;

навмисне та цілеспрямоване ослаблення сектору національної безпеки та оборони;

сприяння окупації інформаційного простору України кремлівськими колаборантами з так званого ОПЗЖ; свідоме незвертання уваги на діяльність відвертих ворогів України з різноманітних пропутінських "партій" та "громадських організацій"; системна діяльність по штучному підняттю рейтингів антиукраїнським політико-олігархічним угрупуванням;

беззмістовна балаканина та відсутність будь-яких системних та реальних дій влади по звільненню окупованих Кремлем українських східних та південних територій.

Ярош звернувся до влади та ветеранів із закликом зупинити реванш Кремля в Україні Facebook Дмитра Яроша

Ярош звернувся до влади та ветеранів із закликом зупинити реванш Кремля в Україні Facebook Дмитра Яроша

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош назвав представників ЛГБТ збоченцями й бидлом без моралі й духовності, які стали "нормальним явищем".