Запекла прихильниця анексії Криму та ексконкурентка Путіна зібралася до Києва

Російський опозиційний політик Ірина Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, виступить на форумі "великих мрійників" в Києві.

Хакамада неодноразово балотувалася і обиралася в Державну думу, а також брала участь в президентських виборах в Росії в 2004 році та була членом громадської ради при Міноборони РФ, повідомляє Bykvu.com.

На сайті заходу, який відбудеться 27 лютого в столичному Палаці спорту, росіянку називають бізнес-тренером, громадським діячем і письменником.

Ірина Хакамада Скріншот

"Ірина Хакамада – self-made woman, яка пройшла свій шлях пошуку себе, відбулася в бізнесі, політиці і прийшла до того, що допомагає іншим людям знаходити свій внутрішній баланс в хаотичному світі", – йдеться на сайті.

Про те, що жінка досягла успіху в російській політиці організатори не згадали.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що російський опозиційний політик Ірина Хакамада вважає, що Росія повинна виплатити контрибуцію Україні за анексію Криму. На думку політика, навіть якщо провести в Криму "легітимний" референдум, це ні до чого не приведе.

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