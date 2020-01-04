Головна Новини
4 січня • оновлено в 12:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Запекла прихильниця анексії Криму та ексконкурентка Путіна зібралася до Києва

4.8т
Читати матеріал російською

Російський опозиційний політик Ірина Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, виступить на форумі "великих мрійників" в Києві.

Хакамада неодноразово балотувалася і обиралася в Державну думу, а також брала участь в президентських виборах в Росії в 2004 році та була членом громадської ради при Міноборони РФ, повідомляє Bykvu.com.

На сайті заходу, який відбудеться 27 лютого в столичному Палаці спорту, росіянку називають бізнес-тренером, громадським діячем і письменником.

Новини
Дочка депутата від "Опоблоку" похвалилася поїздкою до Росії. Фото
Ірина Хакамада

Ірина Хакамада

Скріншот

"Ірина Хакамада – self-made woman, яка пройшла свій шлях пошуку себе, відбулася в бізнесі, політиці і прийшла до того, що допомагає іншим людям знаходити свій внутрішній баланс в хаотичному світі", – йдеться на сайті.

Про те, що жінка досягла успіху в російській політиці організатори не згадали.

Запекла прихильниця анексії Криму та ексконкурентка Путіна зібралася до Києва

Скріншот

Запекла прихильниця анексії Криму та ексконкурентка Путіна зібралася до Києва

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський опозиційний політик Ірина Хакамада вважає, що Росія повинна виплатити контрибуцію Україні за анексію Криму. На думку політика, навіть якщо провести в Криму "легітимний" референдум, це ні до чого не приведе.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Карина Бондаренко
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
93
11
Смішно
0
Цікаво
15
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Архипов Михаил
Архипов Михаил
Вот тут ее на кол и посадят
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Клименко Ірина
Клименко Ірина
Ей нравится аннексия? Она прилетит самолетом? А, она не боится, что назад в лучших традициях аннексии, может улететь на двух самолетах одновременно?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Резнік Юрій
Резнік Юрій
А какая разница: чей Крым? если бубочке за него заплатят?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги