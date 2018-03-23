Якщо завтра вибори: стало відомо, які партії проходять до Ради

Якби парламентські вибори в Україні відбулися на початку березня, то до Верховної Ради пройшли 7 політичних партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром соціальних досліджень "Софія", передають "Українські Новини".

Лідером уподобань українців стала б "Батьківщина" - 14,8%, 11,4% опитаних віддали б голос за "Опозиційний блок", 7,5% - "Блок Петра Порошенка "Солідарність", 7,2% -" Громадянську позицию" , 7% - Радикальну партію Олега Ляшка, 6,3% - "За життя", а 5,4% - "Самопоміч".

Решта партій набрали б менше прохідних 5%: 4% - ВО "Свобода", 1,8% - "Рух Нових сил", 1,1% - "Народний фронт", 1% - "Українське об'єднання патріотів" ( "УКРОП" ), по 0,9% - "УДАР Віталія Кличка" і "державницьких ініціатива Яроша", по 0,6% - Аграрна партія і "Правий сектор", а по 0,5% - Комуністична партія України і Соціал-демократична партія Сергія Каплина.

5,7% опитаних проголосували б проти всіх, а 15,1% - не змогли відповісти на питання.

Дослідження проводилося з 9 по 16 березня. Всього було опитано 2 010 повнолітніх жителів у всіх областях України, крім окупованих Криму і Донбасу, методом особистого інтерв'ю.

Як повідомляв "Обозреватель", також опитування показало лідера президентського рейтингу.