УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

Якщо завтра вибори: стало відомо, які партії проходять до Ради

1.5тЧитати новину російською

Якби парламентські вибори в Україні відбулися на початку березня, то до Верховної Ради пройшли 7 політичних партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром соціальних досліджень "Софія", передають "Українські Новини".

Лідером уподобань українців стала б "Батьківщина" - 14,8%, 11,4% опитаних віддали б голос за "Опозиційний блок", 7,5% - "Блок Петра Порошенка "Солідарність", 7,2% -" Громадянську позицию" , 7% - Радикальну партію Олега Ляшка, 6,3% - "За життя", а 5,4% - "Самопоміч".

Новини
Є два фаворити: стало відомо, кого українці бачать новим прем'єром

Решта партій набрали б менше прохідних 5%: 4% - ВО "Свобода", 1,8% - "Рух Нових сил", 1,1% - "Народний фронт", 1% - "Українське об'єднання патріотів" ( "УКРОП" ), по 0,9% - "УДАР Віталія Кличка" і "державницьких ініціатива Яроша", по 0,6% - Аграрна партія і "Правий сектор", а по 0,5% - Комуністична партія України і Соціал-демократична партія Сергія Каплина.

5,7% опитаних проголосували б проти всіх, а 15,1% - не змогли відповісти на питання.

Дослідження проводилося з 9 по 16 березня. Всього було опитано 2 010 повнолітніх жителів у всіх областях України, крім окупованих Криму і Донбасу, методом особистого інтерв'ю.

Як повідомляв "Обозреватель", також опитування показало лідера президентського рейтингу.

Читайте всі новини по темі "соціологічні опитування" на сайті "Обозреватель".

Тема
соціологічні опитування
Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook

Наші блоги