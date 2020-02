Світ більше не буде колишнім. Що чекає планету в майбутньому?

Сьогодні світ стоїть на порозі невідворотних корінних змін. Тенденції останніх років чітко демонструють, що людство увійшло в нову епоху, яка неминуче змінить парадигму розвитку нашої цивілізації, зажадає від нас переосмислення багатьох речей, зміни світогляду, підходів і способів існування.

Щоб змоделювати картину майбутнього в ключових галузях нашої життєдіяльності і відповісти на питання "що чекає планету в майбутньому?", автор праці Марк Дубовий вирішив зібрати воєдино і проаналізувати ключові тези ювілейної доповіді Римського клубу, бачення майбутнього планети очима світової еліти: провідних економістів, мислителів, футурологів, програмістів і винахідників, науковців та ін.

Доповіді Римського клубу – орієнтир для світової еліти

Римський клуб є дуже авторитетною міжнародною громадською організацією, аналітичним центром, який об'єднує представників світової політичної, фінансової, культурної та наукової еліти. Організація, створена італійським промисловцем Ауреліо Печчеї і генеральним директором з питань науки ОЕСР Олександром Кінгом, внесла значний вклад у вивчення перспектив розвитку біосфери і пропаганду ідеї гармонізації відносин людини і природи.

Починаючи з 1968 року, Клуб опублікував приблизно 40 доповідей, за допомогою яких спочатку привертав увагу світової громадськості до глобальних проблем. Перша доповідь, яка викликала шок у світі і залучила до Римського клубу міжнародну увагу – "Межі зростання", була опублікована у 1972 році.

Багато тез тієї доповіді актуальні і сьогодні, наприклад, роздуми про довгострокові перспективи подальшого зростання населення. Головний посил першої доповіді зводився до того, що якщо зростання продовжиться в тому ж неослабному темпі, то скорочуються ресурси і серйозне забруднення неминуче призведуть до колапсу існуючого світопорядку. Це те, що відбувається сьогодні.

В наші дні Римський клуб, мабуть, є ключовою платформою, яка формулює повістку сталого розвитку та відповідального глобалізму. На доповіді організації орієнтується практично вся світова еліта. Необхідно зауважити, що свого часу Україна в Римському клубі представляв економіст зі світовим ім'ям Богдан Гаврилишин.

Як правило, Клуб замовляє доповідь, визначаючи тільки тему і гарантуючи фінансування наукових досліджень, але не впливає на хід роботи, її результати та висновки. Автори доповідей, в тому числі з членів Клубу, користуються повною свободою і незалежністю. Отримавши готову доповідь, Клуб розглядає і затверджує її в ході щорічної конференції, після чого стартує масштабна дискусія в різних аудиторіях світу.

Ювілейна доповідь Римського клубу: "Come On! Капіталізм, короткозорість, населення і руйнування планети"

Доповідь "Come On!", яка була оприлюднена у 2017 році, істотно відрізняється від усіх раніше опублікованих. Це друга за п'ятдесят років доповідь, яка висловлює консолідовану позицію Римського клубу і є дороговказною зіркою для світової громадськості на довгі роки вперед. Тому його публікація ще більш цінна і довгоочікувана. Авторами доповіді є два президента Римського клубу – Ернст Вайцзеккер і Андерс Війкман, а співавторами – тридцять чотири інших члена організації.

Мета доповіді – застереження людства про прийдешні труднощі, обумовлені положенням справ в даний момент.

Незважаючи на елементи апокаліптичних настроїв в назву доповіді, його автори вірять, що світ з людиною на чолі все ще може досягти загального світлого майбутнього. Щоб воно настало, нам слід перестати піддавати нашу планету деградації.

Англійський вираз "Come on" має кілька значень і прихованих смислів, закладених авторами. Він часто пишеться "C'mon" і означає "не намагайся обдурити мене". У цьому ключі написані перші два розділи доповіді. Мається на увазі, що ми не хочемо бути обдуреними звичним описом дійсності і порадами, застарілими доктринами, які не здатні зробити світ кращим. Інше значення вельми оптимістично: "Come on, приєднуйся до нас!". Це значення більше підходить для Глави 3, яка пропонує реальні рішення.

У ювілейній доповіді члени Римського клубу і його провідні експерти прийшли до однозначного висновку про те, що світ змінився і фундаментальні зміни неминучі. Нещадній критиці в доповіді піддаються капіталізм і фінансові спекуляції. Автори закликають до відмови від матеріалізму і спрощеного розуміння світу. Натомість вони пропонують рух до альтернативної економіки і духовно-моральному з освітою, зміни світосприйняття, вінцем чого повинна стати єдина планетарна гармонійна цивілізація.

На думку авторів, поточна ситуація – невтішна: планета деградує, авторитаризм і фундаменталізм на підйомі, спекулятивний капітал торжествує. Сьогоднішня криза не циклічна, але посилюється. Він не обмежений природою навколо нас, але включає соціальну, політичну, культурну, моральну кризу, кризу демократії, ідеологій і капіталістичної системи.

Автори вірять, що прийшов час для нової епохи Просвітництва або будь-якої іншої парадигми, яка прийде на зміну звичній сьогодні короткозорості думок і дій.

"Світовий безлад" і критика 17 цілей людства в галузі сталого розвитку ООН

"Ми вітаємо серйозний підхід ООН, який був позначений в підготовленої в 2015 році на порядку денному в галузі сталого розвитку на період до 2030 року, де позначені 17 цілей в галузі сталого розвитку, які слід досягти в наступні 15 років", – йдеться в доповіді Римського клубу, правда, з деякими істотними застереженнями, про які далі автор повідає більш докладно.

На офіційному сайті ООН зазначено, що цілі в галузі сталого розвитку є своєрідним закликом до дії, що виходить від всіх країн – бідних, багатих і середньорозвинених. Він націлений на поліпшення добробуту і захист нашої планети. "Держави визнають, що заходи по ліквідації бідності повинні прийматися паралельно зусиллям по нарощуванню економічного зростання і вирішення цілого ряду питань в галузі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та працевлаштування, а також боротьбі зі зміною клімату та захисту навколишнього середовища".

На думку ж Римського клубу, досягнення зазначених цілей неможливо "без приборкання рушійної сили економічного зростання – деструктивного чистого матеріалізму". Автори доповіді побоюються, що через 15 років світ може опинитися в ще гірших екологічних умовах, ніж сьогодні. Тому радять починати дотримуватися їхніх рекомендацій вже зараз.

"Ми твердо впевнені в досяжності цього, хоча чим довше ми зволікаємо, тим складніше стає ця задача. Сучасні тенденції далекі від цілей сталого розвитку. Економіка, жорстко керована фінансовою системою з притаманними їй спекулятивними операціями, сприятиме збільшенню різниці в добробуті і доходи людей. триваючий загальноприйнятий зростання призведе до тяжких конфліктів при зіткненні з природними межами планети", – попереджають в дослідженні.

В цілому вітаючи запропоновану ООН концепцію того, до чого необхідно прагнути людству, автори доповіді в корені не згодні з підходами ООН і вказують на слабкі місця так званої Повістки-2030.

"ООН одноголосно прийняли Порядок-2030, який спрямований на подолання цих викликів. Однак успішне виконання 11 соціально-економічних цілей порядку з великою ймовірністю зробить неможливим досягнення 3 екологічних цілей, а саме стабілізації зміни клімату, відновлення океанів і припинення деградації біорізноманіття", – йдеться в доповіді "Come On!".

Автор, як людина віруюча, зауважив, що мало хто звертає увагу на те, що деякі цілі, як, наприклад, гендерна рівність, прямо суперечать засадам християнської та інших релігій і тому є додатковим аргументом на користь неможливості їх досягнення.

Єдиним способом не допустити подібного розвитку подій, коли цілі суперечать одна одній і через це недосяжні, на думку Клубу, є використання інтегрованого підходу при визначенні курсу, який залишить в минулому сьогоднішні закостенілі структури.

"У житті дуже багатьох людей сьогодні панують сум'яття, хаос і невизначеність. Глибоке соціальну нерівність, що звалилися держави, військові конфлікти і громадянські війни, безробіття і масова міграція прирікають сотні мільйонів чоловік на життя в страху і розпачі".

Антропоцен або контр-стійка теорія розвитку

Людство живе в геологічну епоху під назвою Антропоцен, коли діяльність людини стала визначальною для планети, а він як вид є основним двигуном змін навколишнього середовища.

В якості ілюстрації доповідачі акцентують, що безліч видів на планеті вимерло через вплив людини, а сьогодні 97% маси хребетних на Землі припадає на людей і худобу, на всіх інших – всього лише 3%.

У період з 1987 по 2015 рік в рамках масштабної Міжнародної програми по геосфері і біосфері були зібрані численні дані, що підтверджують зміни параметрів планети в результаті впливу людини.

Термін "антропоцен", придуманий американським біологом Юджином Ф. Стормером, набув широкого поширення на початку 2000-х років завдяки нідерландському вченому і лауреату Нобелівської премії з хімії Паулю Крутценом. Антропоцен позначає стрімке збільшення рівня парникових газів в атмосфері, впливає на клімат і призводить до скорочення біорізноманіття, а надмірне споживання природних ресурсів завдає природі непоправної шкоди.

На фото, наведеному на початку розділу, – танення Вітрувіанської людини Леонардо да Вінчі, малюнок якого в 2011 році відтворив американський художник Джон Квіглі з мідних листів на Арктичних льодах в 800 км від Північного полюса за допомогою екіпажу криголама "Грінпіс". Зображення дозволяє відстежувати зміни в природі.

Так, глобальне потепління, на думку членів Римського клубу, залишається Найбільшою планетарної проблемою. Клуб вітає підписання Паризької угоди, але вказує на розрив між прописаними цілями (не допустити підвищення температури більш ніж на два градуси) і прийнятими державами зобов'язаннями, навіть повне виконання яких буде абсолютно недостатнім для їх досягнень. "Давайте будемо чесні: щоб досягти цілей Паризької угоди, світу потрібно пройти через швидку і фундаментальну трансформацію систем виробництва і споживання".

Надлишок викидів CO2 вважається основною причиною глобального потепління. У доповіді наводяться цікаві цифри на цю тему. Так всього 1% найбагатших громадян США генерує 318 тонн викидів CO2 на рік на душу, в той час як середній житель землі генерує всього 6 тонн, що на п'ятдесят три рази менше. 10% найбагатших домогосподарств світу є причиною 45% загального обсягу викидів. Вони першими повинні перейти до стійким моделям життєдіяльності.

"Процвітаюче майбутнє для кожного "вимагає того, щоб економічний добробут досягався не за рахунок погіршення природних ресурсів, особливо в сфері сільського господарства, і не приводив б до забруднення атмосфери".

Серед інших проблем доповідь виділяє "Шосте масове вимирання" – стрімке скорочення фауни, непередбачені наслідки виникають технологій і загрозу ядерного конфлікту.

Навіть локальний конфлікт (найбільш імовірний – між Індією і Пакистаном) з використанням ядерної зброї надасть непоправний вплив на всю планету. Автори вважають божевіллям стратегію гарантованого взаємного знищення, що служить виправданням для збереження ядерних арсеналів, і закликають до нової стратегії гарантованої планетарної безпеки і виживання.

Перенаселення, надмірне споживання і урбанізація

Процес збільшення населення планети, на думку авторів доповіді, необхідно в найближчому майбутньому стабілізувати, не тільки з екологічних, а й з соціально-економічних причин. Римський клуб пропонує максимального скоротити народжуваність і "дякує країнам, які домоглися швидкого скорочення відтворення". Ця теза викликала найбільшу кількість дискусій. На думку автора, цей посил несе в собі відверто сатанинський підтекст, що суперечить християнській моралі.

У той же час автори доповіді вказують, що неправильно зводити збільшення навантаження на планету лише з ростом населення. За їх підрахунками, з початку минулого століття населення зросло в 5 разів, економічний оборот – в 40 разів, споживання палива – в 16 разів, вилов риби – в 35 разів! Найбільший екологічний шкоди сьогодні завдає тваринництво – це розкіш, недозволена в "повному світі".

Наведені цифри позначають глобальний збій у розподілі продовольства. На даний момент близько 800 мільйонів чоловік продовжують голодувати. При цьому два мільярди людей мають зайву вагу. Питання, на думку авторів, полягає не тільки в тому, щоб забезпечити їжею зростаюче населення, а головним чином, щоб не допустити в процесі знищення планети.

Автори пророкують, що майбутнє людства пов'язане з містами. Відзначається, що всього 200 років тому існував лише один мегаполіс-мільйонник – Лондон. Сьогодні ж таких близько трьох сотень, двадцять два з яких з населенням понад десяти мільйонів.

Переїжджаючи в міста, люди починають споживати в чотири рази більше ресурсів. Територіально, екологічний слід міст набагато перевершує займану ними площу: для середнього американського міста з населенням шістсот п'ятьдесят тисяч він становить тридцять тисяч квадратних кілометрів. Наприклад, у індійського міста аналогічного розміру – в десять разів менше.

Смерть капіталізму, всеосяжний зростання кризи і нездатність урядів

На думку авторів, поточна ситуація на Землі – невтішна: планета деградує, авторитаризм і фундаменталізм на підйомі, спекулятивний капітал торжествує, а у всіх значущих галузях спостерігається криза.

"Криза не є циклічним, але він росте. І він не обмежений природою навколо нас. Є також соціальна криза, політичний і культурний, моральний криза, також як і криза демократії, ідеологій і капіталізму. Криза також виражається в заглиблюється бідності в багатьох країнах і в втрати роботи значною частиною населення в усьому світі. Мільярди людей схильні до недовіри до власних урядів у "The Edelman Trust Barometer" говориться, що 53% населення в 28 країнах вірять, що керують ними системи не справляються із завданням, і лише 15% вважають навпаки " , - йдеться в доповіді Римського клубу.

Гострій критиці піддається роль урядів, які "в гіршому випадку реагують на ситуацію, що склалася спробами поліпшити свій імідж, в кращому – намагаються виправити симптоми кризи, а не причину". Проблема, говорять автори, полягає в тому, що політична еліта в усьому світі сильно залежить від інвесторів і могутніх приватних компаній.

Один з найбільш суперечливих тез доповіді, з яким складно погодитися, зводиться до того, щоб поставити під сумнів легітимність абсолютного суверенітету держав з урахуванням глобального масштабу наслідків тих чи інших дій. В майбутньому автори пророкують стирання фізичних кордонів між державами і передачу суверенітету під контроль єдиного світового уряду.

Поточна криза є також кризою капіталістичної системи. З 1980-х років, говориться в доповіді, капіталізм перейшов від подальшого економічного зростання країн, регіонів і всього світу до максимізації прибутків і до великих додатковим доходам від спекуляцій.

У доповіді критикується неправильний розподіл багатств. Як приклад, наводяться цифри Оксфордського комітету допомоги голодуючим, озвучені на Всесвітньому економічному форумі-2017, згідно з якими восьми найбагатшим людям в світі належить стільки ж, скільки найбіднішої частини всього населення планети.

"Капіталізм, відпущений на свободу в 1980-х рр. В англо-саксонському світі, а в 1990-х і в усьому іншому світі, по більшій своїй частині є фінансовим. Ця тенденція була підтримана масової дерегуляцією і лібералізацією економіки. Термін" акціонерна вартість "почали вживати ділових засобів масової інформації по всьому світу, немов це нове" слово Боже "для всієї економічної активності. Насправді ж, воно лише звузило перспективи бізнесу до короткострокових цілей, найчастіше за рахунок соціальних та екологічних цінностей. Міф" акціонерної стоїмо ості "був успішно розвінчаний в недавній книзі Лінн Стаут (7. Stout, 2012)", - впевнені автори доповіді.

Капіталізм, яким ми його знаємо, націлений на максимізацію короткострокового вигоди, через нього ми рухаємося в неправильному напрямку – в сторону все більш дестабілізувати клімату і деградуючих екосистем. І, не дивлячись на всі ті знання, які нам доступні сьогодні, ми не здатні змінити цей курс, буквально підбиваючи планету Земля до руйнування.

"Ми повинні поставити під сумнів легітимність духу матеріалістичного егоїзму, який сьогодні є, напевно, найбільш потужною рушійною силою в світі, і тут ми поділяємо стурбованість Папи Франциска існуючим глибокою кризою цінностей – цю проблему Римський клуб визначив як найбільш серйозну ще багато років тому", - йдеться в доповіді.

Серед іншого автори доповіді відзначають криза комунікації посрдеством соцально медіа.

Криза філософії

Сьогоднішній світ переживає фундаментальну кризу філософії. У доповіді наводяться думки Папи Франциска про те, що сучасні релігії і поширені переконання, так само як і наша система економіки, формувалася за часів "порожнього світу" (Ерман Дали (Herman Daly) і не відповідає сьогоднішньому "повного світу".

Автори доповіді визнають философські помилки, внаслідок яких сформувався хибний світогляд. Відповідальні, за їхніми словами, за поточні кризи, троє – Адам Сміт, Девід Рікардо і Чарльз Дарвін. Їх спадщина була невірно витлумачена послідовниками.

"Сміт виходив з збігу меж ринку, закону і моралі: право і цінності повинні бути фоном, на якому розгортаються ринкові відносини; економіка обмежена більш фундаментальними правилами - юридичними та моральними. Думка Сміта жодним чином не підтримує глобальний капіталізм транснаціональних корпорацій".

Девід Рікардо розробив теорію відносних переваг, що використовується ліберальними економістами, СОТ і МВФ в якості одного з основних аргументів для просування глобалізації. "Рікардо виходив з нерухомості капіталу та праці. В умовах вільного руху капіталу, завжди виграє країна, що має абсолютну перевагу".

У цьому контексті автори віддають перевагу національним державам. Вони, на їхню думку, будуть більше дбати про загальне благо, ніж транснаціональні корпорації.

Говорячи про невірному розумінні теорії Дарвіна, яка знову-таки суперечить християнській моралі, автори акцентують, що конкуренція ніколи не була для нього єдиним механізмом еволюції. Правильно зрозумілий дарвінізм позначає, що обмеження конкуренції та захист слабких видів - фундаментальні стовпи еволюції. При проекції на соціальну реальність це означає, що "захист, до якоїсь міри, локальних культур, спеціалізацій, політики від переважної сили гравців світового рівня може допомогти диверсифікації, інновацій та еволюції".

Релігія: загроза фундаменталізму і зв'язок з мудрістю поколінь

"Відкинувши релігію, нинішнє покоління обірвало зв'язок з мудрістю, накопиченою людством з моменту виникнення нашого виду тисячі років тому".

Говорячи про релігії, Римський клуб оцінив позитивний вкладу в людську цивілізацію. У християнській Європі ліберальна і толерантна релігія стала частиною європейського самовизначення.

Автори доповіді погоджуються з колишнім віце-президентом Міжнародного суду Крістофером Вірамантрі, приводячи його цитату про необхідність включення базових принципів релігій світу в міжнародне право.

У той же час автори бачать загрозу в зростанні фундаменталізму і релігіях, що підтримують пригнічення і насильство. Говорячи про причини радикалізації Ісламу автори нагадують про роль Заходу, зокрема США, і його втручання в держави Близького Сходу.

Протягом більшої частини 20 століття релігії залишалися спокійними, що не агресивними і дотримувалися своїх географічних кордонів. Тепер все змінилося. У глобалізованому світі населення пересувається або змушене залишати свої рідні краї, деякі ісламські фракції розширили географію своєї присутності і роблять сильний вплив на держави, наприклад, атакують Францію з її традиціями лаицизма, які не дають релігії впливати на політику.

Хоча автори більшою мірою симпатизують східними традиціями, вони з натхненням спостерігають за тенденціями в розвитку християнського і мусульманського богослов'я. Особливу підтримку Клуб висловлює татові Франциску і його енцикліці "Laudato Si", якій присвячено окремий параграф. Також доповідь згадує "духовність здорового глузду" відомого в деяких колах ченця-бенедиктинців Девіда Стайндл-Раста.

"Джин вже випущений": штучний інтелект, діджіталізація і техноутопізм

Глибшою і системнішою проблемою, на думку Клубу, є неймовірна швидкість технологічного розвитку, яка легко може вийти з-під контролю. Наприклад, цифровізація, біологічні науки і технології потенційно несе загрозу мільйонам робочих місць. Величезне прискорення розвитку генетичної інженерії з технологією CRISPR-Cas9 лякає можливістю появи монстрів або зникнення видів, які не становлять практичної користі для людини.

У доповіді простежуються натяки на те, що у "прогресу" є страшні боку і що джин, може бути, вже випущений з пляшки, але при цьому Римський клуб обережно ставиться до "експоненціальним технологій" і обіцянкам техноутопістов Курцвейла і Діамандіса, прогнози яких часто збуваються . Мається на увазі обіцянки позбавити людство від голоду і хвороб, всепоглинаюча інтернетизація і комппьютерізація людства, штучний інтелект порівнянний з людським і продовження життя за допомогою моделювання людських органів.

Доповідь каже про наявність у цифрової економіки зворотного боку. Є реальна небезпека неконтрольованого розвитку і неетичного використання технологій і поки не ясно, як цього уникнути. Автори згодні з експертами, які вважають, що "закон Мура" перестане діяти в 2020-2025 рр., Так що сингулярності не очікується. Крім того, обіцянки техноутопістов демотивують людей: якщо технології вирішать всі проблеми, немає потреби в пошуку складних, комплексних рішень, що вимагають зміни способу життя.

Новий світ: інша економіка, кінець сировинного споживання

Сьогодні людство живе в "порожньому світі", на зміну якому має прийти "повний мир". Серед продуктів мислення "порожнього світу", особливе неприйняття авторів викликає показник ВВП.

"Цей показник став фактором, що робить постійний вплив на політичні рішення, але в його структурі закладено прагнення до необмеженого росту. ВВП відображає витрати, а не благополуччя або суб'єктивне щастя, і не бачить блага, що існують поза ринком. Єдине, що вимірює ВВП – швидкість, з якої гроші рухаються в економіці", – йдеться в дослідженні.

Автори відзначають парадоксальні випадки: розлив нафти збільшує ВВП, через пов'язаних з ним витрат на ліквідацію аварії, також як хвороби, лиха і нещасні випадки, навіть якщо всі вони, очевидно, зменшують добробут.

Доповідь розглядає кілька альтернативних моделей економіки, розроблених, в тому числі, Джеремі Ріфкін, Крістіаном Фельбер, Джоном Фуллертоном і Гюнтером Паулі. При всіх відмінностях в деталях, загальна картина зводиться до того, що економіка майбутнього повинна прагнути до стійкості, а не зростання і збільшувати загальне благо, а не максимізувати приватну вигоду.

Вирощування овочів на присадибній ділянці не враховується в ВВП, але їх покупка в супермаркеті – так. Найсумніше, цей показник придбав такий вплив, що майже неможливо уявити успішну політичну силу, яка заявляє про бажання зменшити ВВП країни. Необхідні кроки вимагають "іншої політичної та цивілізаційної філософії".

Оксфордський економіст і член Римського клубу Кейт Раворт впевнений: щоб кращий світ став реальністю, економіка може і повинна функціонувати інакше. "Сьогоднішні студенти - які будуть визначати політику в 2050 - вчаться ідеям з книг 1950-х років, які засновані на теоріях 1850 року", - відзначає Раворт.

Серед іншого автори пророкують закінчення ери викопного палива в найближчому майбутньому. "Вартість сонячної і вітряної енергії зменшується з кожним роком, її виробництво збільшується в рази. Зростання попиту на нафту зупиниться до 2020 року, а, якщо прав стенфордський дослідник Тоні Себа, перехід на поновлювані джерела може статися вже до 2030. Як приклад наводиться Китай, який за чотири роки збільшив виробництво сонячної енергії в двадцять разів, а до середини століття країна має намір отримувати 80% енергії з відновлюваних джерел

"Величезні поклади нафти і газу так і залишаться в землі. Втрачена прибуток оцінюються в діапазоні від шести до двадцяти трильйонів доларів. Нафтогазовий сектор стає величезним міхуром, який може повністю знецінитися за кілька років. Деякі аналітики і банківські структури вже попереджають клієнтів про неприйнятних ризики вкладення в подібні підприємства ", - йдеться в дослідженні.

"Нова просвіта" врятує світ

Автори доповіді впевнені, що людство для свого порятунку має піддатися фундаментальної трансформації мислення, результатом якої має стати цілісний світогляд. Гуманістичне, але вільний від антропоцентризму, відкрите розвитку, але цінуючи стійкість і піклується про майбутнє.

Стовпами "нового Просвіти" Римський клуб бачить синергію - пошук мудрості, через примирення протилежностей, і баланс. Прийти на допомогу освіті має нове утворення, яке буде культивувати інтегральне мислення, носити ціннісний характер;

Доповідь виділяє кілька областей, в яких необхідно досягти балансу: між людиною і природою; між короткочасною і довготривалою перспективою; між швидкістю і стабільністю; між індивідуальним і колективним; між рівністю і справедливою винагородою; між державою і релігією.

Клуб закликає до балансу і обліку загального блага. В економіці це означає, що держава (суспільство) має встановлювати правила для ринків, а не навпаки.

"Нове просвіта" настане тільки в тому випадку, якщо людство прислухається до рекомендацій провідних мислителів світу і з розумінням перейде до нової парадигми повного світу.

"Диявол ховається в деталях: темна сторона доповіді Римського клубу

Такими були основні думки ювілейної доповіді Римського клубу "Come On!" . Підводячи підсумок, кожен може погоджуватися з ними чи ні. Безумовно, це глибока фундаментальна праця, над якою працювали десятки провідних мислителів і вчених, її можна вважати авторитетним виразом поглядів самої передової частини світової інтелектуальної і політичної еліти.

Але доповідь має свої темні сторони. І тут важливо зрозуміти, що в підсумку переважує – благі, але важко досягнуті наміри, або бажання світової закуліси під вуаллю просунути необхідні їм, відверто сатанинські, тези в маси, як то просування ідей гендерної рівності, посилання на теорії Дарвіна, скорочення популяції людства, єдине людство, втрата суверенітету державами і створення єдиної планетарної влади і світового уряду. Все це – неприйнятне для християнина і рівнозначно приходу Антихриста.

Не вдаючись в конспірологічні теорії, автор, користуючись нагодою, хотів би висловити категоричну незгоду з конкретно взятими позиціями Клубу, так як вважає їх такими, які резонують з основними християнськими цінностями.

У наступних публікаціях автор представить аналітику нових доповідей, а також детально розбере теорію техноутопізма.

