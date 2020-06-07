Яким буде літо 2020: метеоролог дала прогноз погоди

Літо-2020 року буде теплим і досить сухим, але із сильними зливами, градами та шквалами.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла українська метеорологиня Віра Балабух. За її словами, такому прогнозу сприяє істотне зниження температури в районі течії Гольфстрім, що грає надзвичайно велику роль в циркуляції атмосфери Європи і Америки (повний текст інтерв'ю читайте тут).

Погода на літо www.obozrevatel.com

"Атлантика – кухня погоди. Зараз температура поверхні океану знизилася, особливо в районі Гольфстріму, через що зменшуються ризики екстремальної та тривалої спеки. Тому літо цього року буде теплим і досить сухим, але з сильними зливами, градами і шквалами", – підкреслила синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку доктора наук, провідного співробітника Інституту геофізики НАН України Світлани Бойченко, літо-2020 в Україні перебуватиме в "погодних гойдалках". Прогнозується як спека, так і затяжні прохолодні дні з дощами.

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