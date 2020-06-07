Яким буде літо 2020: метеоролог дала прогноз погоди

Літо-2020 року буде теплим і досить сухим, але із сильними зливами, градами та шквалами.
Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла українська метеорологиня Віра Балабух. За її словами, такому прогнозу сприяє істотне зниження температури в районі течії Гольфстрім, що грає надзвичайно велику роль в циркуляції атмосфери Європи і Америки (повний текст інтерв'ю читайте тут).
Погода на літо
www.obozrevatel.com
"Атлантика – кухня погоди. Зараз температура поверхні океану знизилася, особливо в районі Гольфстріму, через що зменшуються ризики екстремальної та тривалої спеки. Тому літо цього року буде теплим і досить сухим, але з сильними зливами, градами і шквалами", – підкреслила синоптик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку доктора наук, провідного співробітника Інституту геофізики НАН України Світлани Бойченко, літо-2020 в Україні перебуватиме в "погодних гойдалках". Прогнозується як спека, так і затяжні прохолодні дні з дощами.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".