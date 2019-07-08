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"Який сором!" Зеленського розгромили за візит на "передову"

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Президента України Володимира Зеленського викрили в інсценуванні візиту на передову на Донбасі.

На це на своїй сторінці в Facebook звернув увагу український військовий Вадим Бойко. Він опублікував відповідне фото.

"І тільки дитина на задньому фоні їсть мороженку, і не розуміє, на*єр серед гаражного кооперативу вирили траншею і чого "Розсміши коміка" у вигляді бомжа лазить по тій траншеї на серйозному таблі. Добре, що хоч перелякані воєводи не нагнали роту зольдатен в броні і касках, щоб стрибали по жарі перед камерами репортерів", – написав Бойко.

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"Блін, та моя кімната в дитинстві більше була схожа на зону бойових дій, ніж ця яма посеред гаражів", – додав він.

У мережі бурхливо відреагували на появу Зеленського на "передовій".

"Який сором!" Зеленського розгромили за візит на "передову"
"Який сором!" Зеленського розгромили за візит на "передову"
"Який сором!" Зеленського розгромили за візит на "передову"
"Який сором!" Зеленського розгромили за візит на "передову"
"Який сором!" Зеленського розгромили за візит на "передову"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського звинуватили в дивну поведінку на нараді в Закарпатській митниці.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Порох ваще в дрова бухой с Гей-атошниками селфился.
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Соснова Лариса
Соснова Лариса
Переможный-Шароваренко Хаврыла, ох тебя и плющит от Пороха, ни как не отойдешь?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Так оно ж клоун, все по сценарию должно быть, а на фронт - памперсов не хватит
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
зато у порошенко сын воевал, у него удостоверение есть!
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Соснова Лариса
Соснова Лариса
Рейт Адам, так его тренировали голос подавать и про Пороха тявкать, мелкая шавка
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Plotnikov Alex, а ты бздел, от тебя воняет!
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