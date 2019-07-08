"Який сором!" Зеленського розгромили за візит на "передову"

Президента України Володимира Зеленського викрили в інсценуванні візиту на передову на Донбасі.

На це на своїй сторінці в Facebook звернув увагу український військовий Вадим Бойко. Він опублікував відповідне фото.

"І тільки дитина на задньому фоні їсть мороженку, і не розуміє, на*єр серед гаражного кооперативу вирили траншею і чого "Розсміши коміка" у вигляді бомжа лазить по тій траншеї на серйозному таблі. Добре, що хоч перелякані воєводи не нагнали роту зольдатен в броні і касках, щоб стрибали по жарі перед камерами репортерів", – написав Бойко.

"Блін, та моя кімната в дитинстві більше була схожа на зону бойових дій, ніж ця яма посеред гаражів", – додав він.

У мережі бурхливо відреагували на появу Зеленського на "передовій".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського звинуватили в дивну поведінку на нараді в Закарпатській митниці.

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