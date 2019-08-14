"Яке зубожіння": в Одесі ресторан розвів іноземця і загримів у скандал

В одному з ресторанів Одеси похвалилися, як офіціантові вдалося "розвести" іноземця на гроші, виписавши йому рахунок за вечерю майже на 60 тисяч гривень.

Підтверджувальне фото з'явилося на сторінці "Баба і кіт" у Facebook. "В одному з одеських шинків офіціант у змові з іншими "разом зробив" іноземця. А сам ресторан цим ще й хвалився. Давайте зробимо їх відомими!" – йдеться в підписі.

Так, мова йде про заклад під назвою Roasteria. Загальна сума, яку попросили заплатити відвідувача, склала 59081,25 грн, з яких 7706,25 грн взяли за обслуговування.

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В Одесі ресторан розвів іноземця

Користувачі присоромили заклад за шокуючу ситуацію. У мережі також показали реальне меню ресторану, ціни в якому значно відрізняються від представлених у чеку.

"Та яка кому різниця, скільки у людини грошей? Він, як і будь-яка інша людина, прийшов поїсти в ресторан. Ну і що, що він іноземець? Він у першу чергу людина", "Край розводил і зубожіння одночасно", "Совок у головах. Менталітет", "Гопництво і бидляцтво у всій красі", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі відомий ресторан "Стейк Хаус" потрапив у скандал, влаштувавши на головній пішохідній вулиці – Дерибасівській – середньовічні гуляння з трупами тварин і загонами тітушок.

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