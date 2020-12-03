Яка погода буде на Новий рік 2021 в Україні: синоптик дав мокрий прогноз

В Україні погода в кінці грудня – на початку січня, на новорічно-різдвяні свята, не порадує зимовою казкою.

Напередодні Нового року-2021 варто чекати дощу і плюсової температури вдень. Таким прогнозом поділився народний синоптик Леонід Горбань у коментарі "Апострофу".

За його словами, планам українців відзначити свята зі снігом збутися не судилося, оскільки 30 грудня у країні піде дощ.

Водночас синоптик прогнозує, що на початку 2021 року погода в Україні буде трохи морозною.

Так, із 1 по 5 січня денна температура опуститься до -5, а нічна протримається в межах -5... -6. Однак уже з 7 січня на українців чекає потепління до +1.

Після Різдва, з 7 по 12 січня повітря вдень прогріється до +4... +5 градусів, а ось із 13 січня країну чекає незначне похолодання до 5 градусів нижче нуля.

Нагадаємо, що в січні 2021 року в Україні традиційно відзначають свята Новий рік і Різдво, через що в країні передбачено додаткові вихідні дні. OBOZREVATEL розповів, коли і скільки відпочиватимуть українці.

Також раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця 2020 року в Україні, пообіцявши мороз на День святого Миколая і "мокрий" Новий рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував в Україні зимове "бабине літо". За його словами, зима почнеться з незначного похолодання, але порадує і нетиповим для цього періоду теплом.