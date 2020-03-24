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25 березня • оновлено в 02:15
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Як зшити маску за 1,85 грн: лайфхак від українки

1.6т
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Українка розповіла, що альтернативу медичній масці – пов'язку із стерильного полотна для хірургічних операцій – можна пошити вдома за собівартістю 1,85 грн за штуку.

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Про це у Facebook повідомила користувачка Тетяна Балан. Вона також поділилася фотографіями необхідного матеріалу й готового виробу.

Медична маска. Ілюстрація

Медична маска. Ілюстрація

Getty Images

"Є таке покриття операційне, призначене для підтримки санітарно-епідеміологічного стану в лікувальних установах. Коштує така пелюшка 7,40 грн, розмір 80×70 см. З однієї пелюшки виходить 4 маски", – написала українка.

Як зшити маску за 1,85 грн: лайфхак від українки

Facebook – Тетяна Балан

Підкреслимо: ефективність такої маски не підтверджена.

Як зшити маску за 1,85 грн: лайфхак від українки

Facebook – Тетяна Балан

Як зшити маску за 1,85 грн: лайфхак від українки

Facebook – Тетяна Балан

Як писав OBOZREVATEL, лікар Євген Комаровський попередив, що крім захисту обличчя масками та рук рукавичками необхідно прикривати довге волосся.

Комаровський також розніс "багатеньких буратіно" за "облогу" лікарень при підозрі на коронавірус.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
інфекція хвороба вірус фотографии аптека
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