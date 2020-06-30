"Шведський стіл" зміниться після пандемії коронавірусу: стали відомі нюанси

Систему "шведський стіл" для туристів змінять у зв'язку з новими вимогами безпеки через пандемію коронавірусу.

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Щоб уникнути можливого поширення інфекції, клієнтам доведеться стояти на відстані 1,5-2 метрів один від одного, щоб наповнити тарілку, пише Mirror.

Також пересування людей по залу обмежать чітким маршрутом, від якого не можна буде відхилитися. Подавати заздалегідь приготовлені і розділені на порції страви будуть кухарі в спеціальних костюмах і засобах індивідуального захисту.

У приміщеннях, де буде відбуватися обслуговування по системі "шведський стіл", встановлять захисні панелі і заберуть із загального користування ємності з соусами, приправами і харчовими добавками.

Раніше OBOZREVATEL писав, що цирк "Дю Солей" оголосив про банкрутство через коронавірус.