Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош опублікував пост, що розпочинався словами: "Світ летить у пекло!" (див. його нижче). В ньому він піддав жорсткій критиці поняття гендерної рівності і заявив, що толерантне ставлення держави до сексменшин стало однією з причин зменшення кількості населення в Україні.

"Світ летить у пекло"? Я думаю, це велике перебільшення. Пан Ярош наплів там такого…

Зокрема, він протипоставляє гомосексуалізм та християнство. Чому гомосексуаліст не може бути християнином? В сучасних умовах, із сучасним поглядом церкви на це питання одне одному не суперечить.

Ярош пише про вимирання українців і пов’язує це з гомосексуалістами. Але це загальна світова тенденція, незалежно від того, яке ставлення до релігії в тій чи іншій країні. І в мусульманській Албанії, і в католицькій Ірландії, і в протестантській Англії – всюди є падіння.

Дмитро Ярош, Ілля Ківа

Але найсмішніше не це. Найсмішніше те, що такий самий пост написав Ківа. Також про "гомофобну демократію". Один до одного. Свого часу він написав, що нам не потрібно в Євросоюз, нам не потрібно в НАТО. Думаю, і в цьому вони з Ківою подібні. Я не розумію, як ці люди, які, здавалося б, перебувають на різних полюсах, мислять однаково?

До Яроша я завжди ставився з великою підозрою. Зокрема, тому, що виникнення "Правого сектору" було якимось дивовижним. Фактично всю рекламу йому робила Росія. Він був абсолютно нікудишній депутат, він відсиджувався на сесії. Він був на фронті, і це його частково виправдовує. Але він для мене дуже загадкова постать. Погляди Яроша – абсолютні джунглі.

В чому полягав мотив Яроша, коли він писав цей пост? Важко сказати. Припускаю, що це не його ідея. Схоже, що хтось його зарядив на таку заяву. Ківа? Можливо.

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