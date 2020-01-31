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31 січня • оновлено в 13:40
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Юрій Винничук
Юрій Винничук
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Як Яроша і Ківу поєднали гомосексуалісти

2.4т
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Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош опублікував пост, що розпочинався словами: "Світ летить у пекло!" (див. його нижче). В ньому він піддав жорсткій критиці поняття гендерної рівності і заявив, що толерантне ставлення держави до сексменшин стало однією з причин зменшення кількості населення в Україні.

"Світ летить у пекло"? Я думаю, це велике перебільшення. Пан Ярош наплів там такого…

Зокрема, він протипоставляє гомосексуалізм та християнство. Чому гомосексуаліст не може бути християнином? В сучасних умовах, із сучасним поглядом церкви на це питання одне одному не суперечить.

Ярош пише про вимирання українців і пов’язує це з гомосексуалістами. Але це загальна світова тенденція, незалежно від того, яке ставлення до релігії в тій чи іншій країні. І в мусульманській Албанії, і в католицькій Ірландії, і в протестантській Англії – всюди є падіння.

Дмитро Ярош, Ілля Ківа

Дмитро Ярош, Ілля Ківа

Але найсмішніше не це. Найсмішніше те, що такий самий пост написав Ківа. Також про "гомофобну демократію". Один до одного. Свого часу він написав, що нам не потрібно в Євросоюз, нам не потрібно в НАТО. Думаю, і в цьому вони з Ківою подібні. Я не розумію, як ці люди, які, здавалося б, перебувають на різних полюсах, мислять однаково?

До Яроша я завжди ставився з великою підозрою. Зокрема, тому, що виникнення "Правого сектору" було якимось дивовижним. Фактично всю рекламу йому робила Росія. Він був абсолютно нікудишній депутат, він відсиджувався на сесії. Він був на фронті, і це його частково виправдовує. Але він для мене дуже загадкова постать. Погляди Яроша – абсолютні джунглі.

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В чому полягав мотив Яроша, коли він писав цей пост? Важко сказати. Припускаю, що це не його ідея. Схоже, що хтось його зарядив на таку заяву. Ківа? Можливо.

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Автор
Юрій Винничук Юрій Винничук
Тема
Ексклюзив
Особи
Дмитро Ярош Ілля Кива
Місце
Україна
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Забралов Ник
Забралов Ник
Соромно з письменника...Елементарного не розуміє в Божому творінні.. У Содомі і Гоморрі також як письменник думали мабуть, шо "цнота і сором і совість" - це "абсолютні джунглі". Якраз ваше мислення "абсолютні джунглі" пане письменник., тимпаче шось там белькотіти про "непротиріччя християньства і сексуальних збочень"... в сучасних умовах :) :) :)!! Людина не змінюється, а тому сучасній людині притаманні всі гріхи, що і тисячі років назад... і ті ж духовні закони діють і та ж розплата ..шо б там який "розумник"-письменник не придумував: чи "гражданскій брак" чи "однополую "любовь"..
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Саме існування, риторика і діяльність Ярошів, Тягнибоків, Білецьких дуже вигідне кремлю. Попри весь їх псевдонаціоналістичний антураж. Завдяки ПС російська пропаганда, зробивши з ПС пугало, дуже легко підірвала у 2014-му Крим та Донбас. "Радикальні" заяви та дії цих псевдонаціоналістів щодо представників інших національностей вносять розкол між Україною та західними союзниками. Дають аргументи кремлю про те, що вони "защіщают рускоязичних от націстов". Крім того усі так звані націоналіси дуже активно підхоплювали кремлівські фейки: про Вальцмана (повна брехня, згенерована на Лубянці), про "баригу і мародьора Порошенко" (досі жодних доказів). 5 років боролися з державницькою патріотичною владою, розчищаючи шлях для московських колаборантів. Зараз сидять тихенько, пишуть дописи про геїв. Що в кого болить.
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Решетник Сергей
Решетник Сергей
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