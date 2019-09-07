Як в'язні Кремля поверталися додому: неймовірні фото

Офіс президента України опублікував з 35 звільненими в'язнями Кремля, які 7 вересня повернулися додому.
Всі вони разом летіли з Москви до Києва.
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Повернення в'язнів Кремля
Офіс президента України
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.
Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.
Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.
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