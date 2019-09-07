Як в'язні Кремля поверталися додому: неймовірні фото

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.