Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Як в'язні Кремля поверталися додому: неймовірні фото

7.9т Читати матеріал російською

Офіс президента України опублікував з 35 звільненими в'язнями Кремля, які 7 вересня повернулися додому.

Всі вони разом летіли з Москви до Києва.

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Новини
Обмін полоненими: кого Україна відмовилася видати Росії
Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Новини
Звільнений український політв'язень потрапив в реанімацію
Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Повернення в'язнів Кремля

Повернення в'язнів Кремля

Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

  • Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

  • Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Особи
Олег Сенцов Микола Карпюк Станіслав Клих Олександр Кольченко Павло Гриб Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
5
7
Смішно
22
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ось це по людськи, всі раді, веселі, щасливі, - воно того було варте
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
М-Г Тимур
М-Г Тимур
Сейчас они все расскажут, как их всех страшно пытали, естественно током... Были дикие пытки короче... Очень всё правдоподобно...
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
М-Г Тимур, ахахахахах!!! Все уже давно знают, что главное в вашей "работе"- это погромче пукнуть и посильнее испортить воздух)))))Ждём-с рассказов от узников-"ихтамнетов" про монтажную пену и т.п., если им вообще разрешат рот лоткрывать))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Совершенно невероятные фото, Кремль в шоке
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Кристина Стефанова, кремлю фиолетово, а вот простые терпилы пусть сравнят....
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
М-Г Тимур
М-Г Тимур
Кристина Стефанова, та прям они тоже рыдают с Вами вместе
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel