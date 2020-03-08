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8 березня • оновлено в 23:36
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Уляна Супрун
Уляна Супрун
Екс-в.о. Міністра охорони здоров’я України Всі статті автора

Як вітатися, аби не підчепити коронавірус

1.5т

Якщо після останніх подій вам неприємно тиснути руки деяким політикам, то коронавірус може стати чудовим приводом. Адже рукостискання дійсно передає різні збудники хвороб й таким чином впливає на їхнє поширення.

Окрім коронавірусу, після рукостискання можна захворіти на грип, кишкові інфекції, гепатит А, паразитів і безліч іншого непотребу.

Так влаштований світ — ми не можемо стерилізувати всі поверхні навколо. Тож, коли ми торкаємося чогось чи когось, збудники хвороб неодмінно потрапляють на наші руки. А потім, якщо ви випадково торкнетеся очей або рота, вони потраплять у ваш організм та можуть спровокувати хворобу.

Дуже хочеться сподіватися на відповідальність людей, які пильнують за чистотою рук. Однак, результати досліджень і опитувань, показують, що ці сподівання здебільшого марні. Люди схильні забувати мити руки або роблять це не достатньо ретельно, щоби звідти зникли небезпечні патогени.

То як краще вітатися?

Ще у 2009 році, під час поширення грипу H1N1, декан медицини канадського університету Калгарі, запропонував замінити рукостискання на більш безпечне та сучасне вітання — кулак об кулак.

Це дійсно значно зменшує кількість передачі патогенів. Роками пізніше у Великій Британії науковці університету Аберіствіт порівняли, скільки бактерій можуть передавати різні способи контактних вітань: рукостискання, "дай п’ять" та кулаки.

Рукостискання виявилося найбільшим розповсюдником патогенів. Чим міцніше та довше тисли руку, тим більше їх передавалося. Вітання “п’ятіркою” посіло друге місце по безпечності — так передалося майже вдвічі менше бактерій, ніж після стискання рук. Найменш небезпечним способом вітання в дослідженні став кулак — ним передалося майже в 10 разів менше бактерій.

Але навіщо взагалі наражати себе та інших на небезпеку, якщо можна обійтися взагалі без доторків долонями. Люди поступово переходять на вітання ліктями або ж ногами. І ніхто не скасовував можливість просто підняти долоню вгору та привітно посміхнутися.

Відмовою від рукостискання ви робите важливий внесок в збереження здоров'я людей навколо!

P.S. Сподіваюся, що від вітальних поцілунків в щічку вже не треба окремо застерігати. Залиште цей привілей лише для найближчих.

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Автор
Уляна Супрун Уляна Супрун
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
Джерело
Джерело: Facebook Ульяни Супрун
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