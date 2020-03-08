Якщо після останніх подій вам неприємно тиснути руки деяким політикам, то коронавірус може стати чудовим приводом. Адже рукостискання дійсно передає різні збудники хвороб й таким чином впливає на їхнє поширення.

Окрім коронавірусу, після рукостискання можна захворіти на грип, кишкові інфекції, гепатит А, паразитів і безліч іншого непотребу.

Так влаштований світ — ми не можемо стерилізувати всі поверхні навколо. Тож, коли ми торкаємося чогось чи когось, збудники хвороб неодмінно потрапляють на наші руки. А потім, якщо ви випадково торкнетеся очей або рота, вони потраплять у ваш організм та можуть спровокувати хворобу.

Дуже хочеться сподіватися на відповідальність людей, які пильнують за чистотою рук. Однак, результати досліджень і опитувань, показують, що ці сподівання здебільшого марні. Люди схильні забувати мити руки або роблять це не достатньо ретельно, щоби звідти зникли небезпечні патогени.

То як краще вітатися?

Ще у 2009 році, під час поширення грипу H1N1, декан медицини канадського університету Калгарі, запропонував замінити рукостискання на більш безпечне та сучасне вітання — кулак об кулак.

Це дійсно значно зменшує кількість передачі патогенів. Роками пізніше у Великій Британії науковці університету Аберіствіт порівняли, скільки бактерій можуть передавати різні способи контактних вітань: рукостискання, "дай п’ять" та кулаки.

Рукостискання виявилося найбільшим розповсюдником патогенів. Чим міцніше та довше тисли руку, тим більше їх передавалося. Вітання “п’ятіркою” посіло друге місце по безпечності — так передалося майже вдвічі менше бактерій, ніж після стискання рук. Найменш небезпечним способом вітання в дослідженні став кулак — ним передалося майже в 10 разів менше бактерій.

Але навіщо взагалі наражати себе та інших на небезпеку, якщо можна обійтися взагалі без доторків долонями. Люди поступово переходять на вітання ліктями або ж ногами. І ніхто не скасовував можливість просто підняти долоню вгору та привітно посміхнутися.

Відмовою від рукостискання ви робите важливий внесок в збереження здоров'я людей навколо!

P.S. Сподіваюся, що від вітальних поцілунків в щічку вже не треба окремо застерігати. Залиште цей привілей лише для найближчих.

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