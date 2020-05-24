Як виглядав сніданок в СРСР: показовий кадр

У мережі показали, як проходив типовий сніданок в СРСР. Так, судячи з кадру з радянського фільму "Афоня", сніданок в ті часи зазвичай складався з несвіжого хліба, солі з консервної банки і макаронів в алюмінієвій каструлі.

Про це написав блогер Максим Мирович, зазначивши що насправді середній совковий сніданок виглядав саме так, а не з "горами раків, омарів і запеченої риби", як стверджують деякі фанати СРСР.

Сніданок в СРСР кадр з фільму "Афоня"

Відзначимо, також характерні для Радянського Союзу були сніданки з каш – манної, гречаної, пшоняної, рисової або вівсянки.

Також снідали бутербродами, печивом з чаєм або яєчнею. Популярні були в СРСР і сосиски.

Причому всю їжу їли з хлібом, навіть картоплю та макарони, які самі по собі є джерелом вуглеводів. Ця звичка й зараз збереглася у багатьох людей старшого покоління.

Сніданок в СРСР: каша Pinterest

Радянський сніданок Pinterest

Сніданок в СРСР: варені яйця і бутерброди Pinterest

Радянський сніданок: бутерброди Pinterest

Сніданок в СРСР: сосиски Pinterest

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