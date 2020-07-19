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Як виглядали улюблені шоколадки дітей в СРСР: добірка фото

Аліна Мельник
Суспільство
1,2 т.
Деякі з видів шоколаду на фото можна купити і зараз

Деякі з видів шоколаду на фото можна купити і зараз. Фото: pikabu.ru

У мережі показали, який вигляд мали обгортки від плиток шоколаду в 1950-1985 роках в СРСР.

Як вказав автор фото, користувач сайту pikabu.ru, колекція з близько 150 обгорток дісталася йому в подарунок від бабусі.

Деякі з видів шоколаду на знімках нижче можна купити і в наш час, наприклад, шоколад "Чайка", "Оленка", "Бабаєвський", "Натхнення" та інші, але більшість видів радянського шоколаду не пройшло випробування часом.

Шоколад "Рижик", "Спорт", "Оленка" та інші

Шоколад "Рижик", "Спорт", "Оленка" та інші (Фото: pikabu.ru)

Шоколад "Посмішка", "Трійка", "Ванільний" та інші

Шоколад "Посмішка", "Трійка", "Ванільний" та інші (Фото: pikabu.ru)

Шоколад "Цирк", "Жигулі", "Дитячий" та інші

Шоколад "Цирк", "Жигулі", "Дитячий" та інші (Фото: pikabu.ru)

Шоколад "Червона шапочка", "Олімпійський ведмедик" та інші

Шоколад "Червона шапочка", "Олімпійський ведмедик" та інші (Фото: pikabu.ru)

Шоколад "Люкс", "Гвардійський" та інші

Шоколад "Люкс", "Гвардійський" та інші (Фото: pikabu.ru)

Шоколад "Бабаєвський", "З Новим роком", "Вершковий", "Слава" та інші

Шоколад "Бабаєвський", "З Новим роком", "Вершковий", "Слава" та інші (Фото: pikabu.ru)

Шоколад "8 березня", "Ну, постривай" та інші

Шоколад "8 березня", "Ну, постривай" та інші (Фото: pikabu.ru)

Шоколад "Дорожній", "Казки Пушкіна", "Російський" та інші

Шоколад "Дорожній", "Казки Пушкіна", "Російський" та інші (Фото: pikabu.ru)

Шоколад "Гвардійський", "Олімпійський", "Фініш" та інші

Шоколад "Гвардійський", "Олімпійський", "Фініш" та інші (Фото: pikabu.ru)

Шоколад "Оленка" в СРСР

Шоколад "Оленка" в СРСР (Фото: pikabu.ru)

Шоколад "Ювілей Жовтня", "Привіт" та інші

Шоколад "Ювілей Жовтня", "Привіт" та інші (Фото: pikabu.ru)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Британії оцінили антисептик, створений в СРСР.

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