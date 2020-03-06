Ознакою, за якою можна відрізнити смертельний коронавірус від банальної застуди і грипу, може стати сухість у роті і кашель, що нагадує кашлюк.

Про це розповів сімейний лікар амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Святошинського району м. Києва Сергій Єлшанський у коментарі "Фактам".

"На тлі високої температури людині важко відкашлятися, лихоманка не збивається жарознижувальними таблетками – препарати треба вводити внутрішньом'язово або внутрішньовенно", – поділився він.

Як відрізнити коронавірус від грипу: названо симптом ZIK

Лікар зазначив, що при грипі теж різко підвищується температура – нерідко до 40 градусів, з'являється виражена ломота в тілі. Людині боляче дивитися на яскраве світло, чути гучні звуки. Це дратує і посилює головний біль, що виник через інтоксикацію організму.

Допоможе визначити хворобу також звичайне опитування, де людина була за останні два тижні.

"Важливо з'ясувати, чи не бувала людина в Китаї, Італії або Ізраїлі, чи не контактувала з людьми, які повернулися з країн, де зафіксовано випадки небезпечного захворювання", – пояснив медик.

Якщо так, за наявності відповідних симптомів лікарі можуть запідозрити коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні назвали препарат, який може сповільнити розвиток коронавірусу – протефлазид.

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