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6 березня • оновлено в 10:46
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Як відрізнити коронавірус від грипу: названо симптом

10.7т
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Ознакою, за якою можна відрізнити смертельний коронавірус від банальної застуди і грипу, може стати сухість у роті і кашель, що нагадує кашлюк.

Про це розповів сімейний лікар амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Святошинського району м. Києва Сергій Єлшанський у коментарі "Фактам".

"На тлі високої температури людині важко відкашлятися, лихоманка не збивається жарознижувальними таблетками препарати треба вводити внутрішньом'язово або внутрішньовенно", – поділився він.

Як відрізнити коронавірус від грипу: названо симптом

Як відрізнити коронавірус від грипу: названо симптом

ZIK

Лікар зазначив, що при грипі теж різко підвищується температура – нерідко до 40 градусів, з'являється виражена ломота в тілі. Людині боляче дивитися на яскраве світло, чути гучні звуки. Це дратує і посилює головний біль, що виник через інтоксикацію організму.

Допоможе визначити хворобу також звичайне опитування, де людина була за останні два тижні.

"Важливо з'ясувати, чи не бувала людина в Китаї, Італії або Ізраїлі, чи не контактувала з людьми, які повернулися з країн, де зафіксовано випадки небезпечного захворювання", – пояснив медик.

Якщо так, за наявності відповідних симптомів лікарі можуть запідозрити коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні назвали препарат, який може сповільнити розвиток коронавірусу – протефлазид.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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