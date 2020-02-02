Як відкрити приватний дитячий садок в Україні: проста інструкція

Для того, щоб відкрити приватний дитячий садок в Україні, потрібно зібрати документи і отримати ліцензію.

Детальну інструкцію опублікував OBOZREVATEL в матеріалі "Записалася ще вагітною": на що йдуть київські батьки, щоб отримати місце в садочку".

Щоб організувати свій дитячий садок, потрібно дотримуватися такого алгоритму дій:

Знайти і підготувати приміщення, яке б відповідало кількості дітей. Закупити меблі (ліжка, шафки, парти або столи), постільну білизну посуд, іграшки, обладнання для кухні. Найняти кваліфікований персонал з розрахунку, що на чотирьох трирічних дітей буде один дорослий. У всіх нянь і вихователів повинні бути санітарні книжки і пройдений медичний огляд. Організувати чотириразове або п'ятиразове харчування або домовитися, що батьки будуть давати їжу з собою в судочках. Подати в Центр надання додаткових освітніх послуг заяву і документи, перелік яких викладено в постанові Кабміну №1187. Серед документів свідоцтво реєстрації ПП або ФОП, договір оренди приміщення, дипломи та санітарні книжки персоналу. У засновників повинно бути письмове зобов'язання про матеріально-технічне забезпечення, забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці. Дочекатися СЕС і отримати дозвіл на діяльність.

Дитячий садок Колаж

Ліцензує приватні освітні установи Київська міська державна адміністрація. Органи влади не мають права безпідставно приходити в приватний заклад і перевіряти його діяльність. Здійснювати перевірку можуть поліцейські на підставі звернень громадян. А ось самі батьки в праві перевірити наявність дозвільних документів самостійно, коли оформляють дитину в садок.

Як писав OBOZREVATEL:

17 січня поліція Києва після анонімного дзвінка приїхала до приватного дитячого садка, який працював незаконно. Там перебували 11 малолітніх дітей.

Правоохоронцям довелося закрити кримінальне провадження за фактом незаконного утримання дітей в приватному дитячому садку на Куренівці. З'ясувалося, що батьки добровільно віддавали дітей до установи і заяв не писали.

У мережі показали умови в київському дитячому садку, куди приходила поліція.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!