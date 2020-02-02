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2 лютого • оновлено в 11:15
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Як відкрити приватний дитячий садок в Україні: проста інструкція

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Для того, щоб відкрити приватний дитячий садок в Україні, потрібно зібрати документи і отримати ліцензію.

Детальну інструкцію опублікував OBOZREVATEL в матеріалі "Записалася ще вагітною": на що йдуть київські батьки, щоб отримати місце в садочку".

Щоб організувати свій дитячий садок, потрібно дотримуватися такого алгоритму дій:

  1. Знайти і підготувати приміщення, яке б відповідало кількості дітей.

  2. Закупити меблі (ліжка, шафки, парти або столи), постільну білизну посуд, іграшки, обладнання для кухні.

  3. Найняти кваліфікований персонал з розрахунку, що на чотирьох трирічних дітей буде один дорослий. У всіх нянь і вихователів повинні бути санітарні книжки і пройдений медичний огляд.

  4. Організувати чотириразове або п'ятиразове харчування або домовитися, що батьки будуть давати їжу з собою в судочках.

  5. Подати в Центр надання додаткових освітніх послуг заяву і документи, перелік яких викладено в постанові Кабміну №1187. Серед документів свідоцтво реєстрації ПП або ФОП, договір оренди приміщення, дипломи та санітарні книжки персоналу. У засновників повинно бути письмове зобов'язання про матеріально-технічне забезпечення, забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці.

  6. Дочекатися СЕС і отримати дозвіл на діяльність.

Дитячий садок

Дитячий садок

Колаж

Ліцензує приватні освітні установи Київська міська державна адміністрація. Органи влади не мають права безпідставно приходити в приватний заклад і перевіряти його діяльність. Здійснювати перевірку можуть поліцейські на підставі звернень громадян. А ось самі батьки в праві перевірити наявність дозвільних документів самостійно, коли оформляють дитину в садок.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
поліція КМДА діти черга в дитячий садок дитячий садок
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