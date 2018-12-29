Як уникнути пожежі на Новий рік: українцям дали п'ять важливих порад

Святкова ялинка є найчастішим джерелом пожеж на Новий рік. Для того, щоб уникнути трагічних інцидентів, варто пам'ятати про п'ять простих правил безпеки.

Про них у ефірі ObozTV розповів начальник відділу досліджень і статистики пожеж інституту цивільного захисту Руслан Климась. За його словами, на першому місці серед загроз пожежі перебуває недбалість дорослих, які не вчать дітей, як правильно поводитися на новорічні свята.

"Перед тим, як ставити ялинку, ви повинні вибрати місце у себе вдома, щоб воно було максимально безпечним для вас та інших людей. Наприклад, треба ставити ялинку подалі від легкозаймистих матеріалів — портьєр, штор, тюлю. Бажано, щоб відстань була не менше метра", — пояснив Климась.

Ялинку обов'язково треба встановити на стійкій основі, продовжив експерт. Якщо у вас немає спеціальної триноги, то потрібно вибрати відповідну тару і засипати її піском, щоб ялинка міцно трималася.

"Бажано не прикрашати ялинку горючими матеріалами, такими як паперові іграшки, вата, марлеві іграшки. І треба переконатися в якості гірлянди, яку ми хочемо повісити на ялинку. Я б радив купувати гірлянди промислового виробництва у спеціально відведених для цього магазинах", — додав він.

Новорічні ялинки — найчастіша причина пожеж на свята

Також Климась звернув увагу на те, що в разі купівлі штучної ялинки обов'язково треба звернути увагу на її якість. Адже нерідко зустрічаються новорічні дерева, виготовлені з пожежонебезпечних матеріалів, або оброблені такими матеріалами, що підвищують займистість.

"Будь-які подібні продукти, що несуть пожежну небезпеку, мають бути належним чином сертифіковані", — наголосив експерт.

Раніше OBOZREVATEL розповів, як правильно вибрати святкову ялинку в цьому році. Як з'ясувалося, наявність у дерева чіпа — це ще не гарантія якості.

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