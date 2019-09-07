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8 вересня • оновлено в 11:11
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Як Україна зустрічає в'язнів Кремля: фото і відео з аеропорту "Бориспіль"

6.5т Читати матеріал російською

У суботу, 7 вересня, після полудня в аеропорт "Бориспіль" прибули родичі полонених, які повинні були вилетіти з Москви.

Автобус привіз їх з офісу українського омбудсмена Людмили Денісової (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

При цьому, за даними кореспондента OBOZREVATEL, в терміналі "В" аеропорту, в якому повинна відбутися зустріч із звільненими українськими політв'язнями, утворилася величезна черга.

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Обмін полоненими: опубліковано фото російських учасників
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У "Борисполі" зустрічають полонених

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівники Офісу президента України Володимира Зеленського Кирило Тимошенко і Андрій Єрмак виклали фото з російського аеропорту Внуково з підписом "Зустрічайте".

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Тег
аеропорт Бориспіль
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