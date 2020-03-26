Головна Новини
26 березня • оновлено в 05:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Як Росія вкрала Крим в України: хроніка фатальних подій тих днів

1.1т
Читати матеріал російською

16 березня 2014 року Росія провела в Криму незаконний референдум, а 18 березня Путін підписав договір про анексію півострова.

Рівно шість років тому, 26 березня 2014 анексія Криму була фактично завершена, і з тих пір Росія володіє повним військовим контролем над українським півостровом. OBOZREVATEL згадував, як все це відбувалося і з чого починалося: читайте хроніку фатальних подій у Криму далі в матеріалі.

Мітинг під стінами парламенту Криму 26 лютого 2014 року

Мітинг під стінами парламенту Криму 26 лютого 2014 року

depo.ua

Коли почалася анексія Криму

Офіційною датою початку окупації півострова вважається 20 лютого 2014 року, коли в містах Криму були помічені перші "зелені чоловічки" – російські військові без розпізнавальних знаків.

Увечері 22 лютого на Ялтинському шосе під Севастополем з'явилися протитанкові їжаки. Їх появу органи правопорядку пояснили збільшенням випадків викрадення автомобілів. Протитанкові їжаки також з'явилися в Верхньосадовому на шляху до Сімферополя.

Російська військова колона без розпізнавальних знаків на техніці біля Севастополя, 10 березня 2014 року

Російська військова колона без розпізнавальних знаків на техніці біля Севастополя, 10 березня 2014 року

REUTERS / Baz Ratner / File Photo

23 лютого 2014 року, після втечі з України президента Віктора Януковича, президент Росії Володимир Путін заявив про плани на анексію Криму. У дусі кремлівської пропаганди Путін сказав, що "не може кинути цю територію" "напризволяще, під каток націоналістів".

Тоді ж у Севастополі пройшов мітинг проросійських сил, учасники якого оголосили недовіру голові Севастопольської міської адміністрації Володимиру Яцубі та обрали новим головою міста російського бізнесмена Олексія Чалого.

У той же час, лідер партії "Русский блок" Геннадій Басов заявив про створення загонів самооборони.

Мітинг проросійських сил у центрі Севастополя

Мітинг проросійських сил у центрі Севастополя

ukraina.ru

"Самооборона Криму"

"Самооборона Криму"

news.pn

Захоплення адміністративних будівель

25 лютого кілька сотень людей блокували будівлю Верховної Ради Криму в Сімферополі з вимогою відмовитися підкорятися Києву і провести "референдум про незалежність".

26 лютого 2014-го біля парламенту Криму з'явилися барикади. Між сепаратистами і українськими патріотами, серед яких було багато кримських татар, відбулися зіткнення, які привели до загибелі двох людей.

У літнього чоловіка зупинилося серце, а жінку задавили в натовпі.

Мітинг під стінами парламенту Криму 26 лютого 2014 року

Мітинг під стінами парламенту Криму 26 лютого 2014 року

depo.ua

Мітинг під стінами парламенту Криму 26 лютого 2014 року

Мітинг під стінами парламенту Криму 26 лютого 2014 року

depo.ua

27 лютого військові без розпізнавальних знаків захопили Верховну Раду Криму і Раду міністрів Криму, вивісивши всюди прапори Росії.

У захопленому приміщенні Ради Криму місцеві депутати призначили референдум "про статус Криму" і нового прем'єра АРК – ним став лідер партії "Русское единство" Сергій Аксьонов.

Зіткнення 26 лютого біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим у Сімферополі

Зіткнення 26 лютого біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим у Сімферополі

REUTERS / Baz Ratner / File Photo

28 лютого військові Росії побудували блокпости на в'їздах до Криму: на трасі Скадовськ – Армянськ, у селі Чонгар, на трасі Каланчак – Армянськ і поблизу Джанкоя. Блокпости охороняли автоматники в камуфляжній формі, а також люди в формі міліції і "Беркута".

Блокпост у Чонгарі

Блокпост у Чонгарі

lb.ua / Марина Усенко

Також 28 лютого сталося захоплення аеропорту "Сімферополь". До Криму прибувають з Росії колона БТРів, військові вертольоти і літаки.

Увечері були захоплені офіси компаній "Укртелеком" і ТРК "Крим".

Підготовка до псевдореферендуму в Криму і мітинги в березні 2014

4 березня до будівлі Міністерства оборони Росії в Москві вийшли кілька сотень людей – на протест проти проти введення російських військ до України з гаслом "Руки геть від України!".

"Зелені чоловічки" патрулюють аеропорт Сімферополя, 28 лютого 2014 року

"Зелені чоловічки" патрулюють аеропорт Сімферополя, 28 лютого 2014 року

Elizabeth Arrott / Voice of America

Проросійський мітинг у Євпаторії, 5 березня 2014 року

Проросійський мітинг у Євпаторії, 5 березня 2014 року

REUTERS / David Mdzinarishvili / File Photo

Борис Нємцов на мітингу "Руки геть від України!" в Москві

Борис Нємцов на мітингу "Руки геть від України!" в Москві

bbc.com

6 березня Верховна рада Криму вирішує перенести нелегітимний референдум в Криму на 16 березня.

9 березня кілька сотень людей вийшли в центр Сімферополя на протест проти неконституційного референдуму, проти військового вирішення конфлікту і проти втручання Росії.

Мітинг у Сімферополі 9 березня 2014 року

Мітинг у Сімферополі 9 березня 2014 року

krymr.com

Псевдореферендум у Криму та його наслідки

16 березня 2014 року в контрольованому військовими Росії Криму був проведений незаконний "референдум" (для Севастополя він був окремим від "загальнокримського").

У бюлетенях було два питання: "Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?" і "Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?"

На одній з "ділянок для голосування" у день проведення фейкового "референдуму" в Сімферополі, 16 березня 2014 року

На одній з "ділянок для голосування" у день проведення фейкового "референдуму" в Сімферополі, 16 березня 2014 року

REUTERS / Vasily Fedosenko / File Photo

Вранці 17 березня так званий голова комісії Верховної Ради Криму з організації референдуму Михайло Малишев повідомив про те, що нібито 96,77% тих, що взяли участь у референдумі, виступили за "возз'єднання" з Росією.

При цьому за даними Меджлісу і деяких правозахисних організацій Росії, явка на псевдореферендумі не перевищила навіть половини наявних виборців, а приєднання до Росії підтримали близько третини всього електорату.

18 березня в Сімферополі військові армії Росії захопили 13-й фотограмметричний центр. Під час штурму, в якому було задіяно велику кількість снайперів, постраждали українські військовослужбовці: загинув прапорщик і був поранений капітан.

Український моряк виходить з будівлі захопленої російською армією Севастопольської військово-морської бази, 19 березня 2014 року

Український моряк виходить з будівлі захопленої російською армією Севастопольської військово-морської бази, 19 березня 2014 року

REUTERS / Vasily Fedosenko / File Photo

Російський солдат без розпізнавальних знаків на формі біля військової бази в кримському селі Перевальне 20 березня 2014 року

Російський солдат без розпізнавальних знаків на формі біля військової бази в кримському селі Перевальне 20 березня 2014 року

REUTERS / Baz Ratner / File Photo

Путін разом з Аксьоновим, Константиновим і Чалим підписує договір про анексію Криму.

21 березня Рада Федерації Росії ратифікує договір: за прийняття Криму як нового суб'єкта федерації проголосували всі 155 сенаторів.

27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, у якій заявила, що референдум в Криму не має законної сили і не може служити підставою для будь-яких змін статусу півострова.

Військова присутність Росії в Криму

Військова присутність Росії в Криму

bbc.com

Читайте також в OBOZREVATEL : 6 років анексії Криму: на що окупанти перетворили півострів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
кримські татари Історія України Історія армія референдум політика Крим
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
К чему данный опус 26 марта 2020года. В Севастополе 23 февраля 2014 года прошел митинг с участием 50 тысяч горожан. ВС Крыма не признал новую власть в Киеве. Референдум — это один из способов участия общественности в принятии решений, важных для государства и для каждого отдельного гражданина. Принятое человеком решение влияет на результат процедуры и должно быть подкреплено осведомлённостью (информированностью) по данному вопросу. Так что скачите дальше.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Знатно тогда опустили чубатых...))) До сих пор хрю ка ют беспомощно...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так сами MAHДАйнyтые хрюкали...чемодан...вокзал...Россия...так и сделали...НО..с землей и вокзалом. Что не так то?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги