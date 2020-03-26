Як Росія вкрала Крим в України: хроніка фатальних подій тих днів

16 березня 2014 року Росія провела в Криму незаконний референдум, а 18 березня Путін підписав договір про анексію півострова.

Рівно шість років тому, 26 березня 2014 анексія Криму була фактично завершена, і з тих пір Росія володіє повним військовим контролем над українським півостровом. OBOZREVATEL згадував, як все це відбувалося і з чого починалося: читайте хроніку фатальних подій у Криму далі в матеріалі.

Мітинг під стінами парламенту Криму 26 лютого 2014 року depo.ua

Коли почалася анексія Криму

Офіційною датою початку окупації півострова вважається 20 лютого 2014 року, коли в містах Криму були помічені перші "зелені чоловічки" – російські військові без розпізнавальних знаків.

Увечері 22 лютого на Ялтинському шосе під Севастополем з'явилися протитанкові їжаки. Їх появу органи правопорядку пояснили збільшенням випадків викрадення автомобілів. Протитанкові їжаки також з'явилися в Верхньосадовому на шляху до Сімферополя.

Російська військова колона без розпізнавальних знаків на техніці біля Севастополя, 10 березня 2014 року REUTERS / Baz Ratner / File Photo

23 лютого 2014 року, після втечі з України президента Віктора Януковича, президент Росії Володимир Путін заявив про плани на анексію Криму. У дусі кремлівської пропаганди Путін сказав, що "не може кинути цю територію" "напризволяще, під каток націоналістів".

Тоді ж у Севастополі пройшов мітинг проросійських сил, учасники якого оголосили недовіру голові Севастопольської міської адміністрації Володимиру Яцубі та обрали новим головою міста російського бізнесмена Олексія Чалого.

У той же час, лідер партії "Русский блок" Геннадій Басов заявив про створення загонів самооборони.

Мітинг проросійських сил у центрі Севастополя ukraina.ru

"Самооборона Криму" news.pn

Захоплення адміністративних будівель

25 лютого кілька сотень людей блокували будівлю Верховної Ради Криму в Сімферополі з вимогою відмовитися підкорятися Києву і провести "референдум про незалежність".

26 лютого 2014-го біля парламенту Криму з'явилися барикади. Між сепаратистами і українськими патріотами, серед яких було багато кримських татар, відбулися зіткнення, які привели до загибелі двох людей.

У літнього чоловіка зупинилося серце, а жінку задавили в натовпі.

Мітинг під стінами парламенту Криму 26 лютого 2014 року depo.ua

Мітинг під стінами парламенту Криму 26 лютого 2014 року depo.ua

27 лютого військові без розпізнавальних знаків захопили Верховну Раду Криму і Раду міністрів Криму, вивісивши всюди прапори Росії.

У захопленому приміщенні Ради Криму місцеві депутати призначили референдум "про статус Криму" і нового прем'єра АРК – ним став лідер партії "Русское единство" Сергій Аксьонов.

Зіткнення 26 лютого біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим у Сімферополі REUTERS / Baz Ratner / File Photo

28 лютого військові Росії побудували блокпости на в'їздах до Криму: на трасі Скадовськ – Армянськ, у селі Чонгар, на трасі Каланчак – Армянськ і поблизу Джанкоя. Блокпости охороняли автоматники в камуфляжній формі, а також люди в формі міліції і "Беркута".

Блокпост у Чонгарі lb.ua / Марина Усенко

Також 28 лютого сталося захоплення аеропорту "Сімферополь". До Криму прибувають з Росії колона БТРів, військові вертольоти і літаки.

Увечері були захоплені офіси компаній "Укртелеком" і ТРК "Крим".

Підготовка до псевдореферендуму в Криму і мітинги в березні 2014

4 березня до будівлі Міністерства оборони Росії в Москві вийшли кілька сотень людей – на протест проти проти введення російських військ до України з гаслом "Руки геть від України!".

"Зелені чоловічки" патрулюють аеропорт Сімферополя, 28 лютого 2014 року Elizabeth Arrott / Voice of America

Проросійський мітинг у Євпаторії, 5 березня 2014 року REUTERS / David Mdzinarishvili / File Photo

Борис Нємцов на мітингу "Руки геть від України!" в Москві bbc.com

6 березня Верховна рада Криму вирішує перенести нелегітимний референдум в Криму на 16 березня.

9 березня кілька сотень людей вийшли в центр Сімферополя на протест проти неконституційного референдуму, проти військового вирішення конфлікту і проти втручання Росії.

Мітинг у Сімферополі 9 березня 2014 року krymr.com

Псевдореферендум у Криму та його наслідки

16 березня 2014 року в контрольованому військовими Росії Криму був проведений незаконний "референдум" (для Севастополя він був окремим від "загальнокримського").

У бюлетенях було два питання: "Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?" і "Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?"

На одній з "ділянок для голосування" у день проведення фейкового "референдуму" в Сімферополі, 16 березня 2014 року REUTERS / Vasily Fedosenko / File Photo

Вранці 17 березня так званий голова комісії Верховної Ради Криму з організації референдуму Михайло Малишев повідомив про те, що нібито 96,77% тих, що взяли участь у референдумі, виступили за "возз'єднання" з Росією.

При цьому за даними Меджлісу і деяких правозахисних організацій Росії, явка на псевдореферендумі не перевищила навіть половини наявних виборців, а приєднання до Росії підтримали близько третини всього електорату.

18 березня в Сімферополі військові армії Росії захопили 13-й фотограмметричний центр. Під час штурму, в якому було задіяно велику кількість снайперів, постраждали українські військовослужбовці: загинув прапорщик і був поранений капітан.

Український моряк виходить з будівлі захопленої російською армією Севастопольської військово-морської бази, 19 березня 2014 року REUTERS / Vasily Fedosenko / File Photo

Російський солдат без розпізнавальних знаків на формі біля військової бази в кримському селі Перевальне 20 березня 2014 року REUTERS / Baz Ratner / File Photo

Путін разом з Аксьоновим, Константиновим і Чалим підписує договір про анексію Криму.

21 березня Рада Федерації Росії ратифікує договір: за прийняття Криму як нового суб'єкта федерації проголосували всі 155 сенаторів.

27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, у якій заявила, що референдум в Криму не має законної сили і не може служити підставою для будь-яких змін статусу півострова.

Військова присутність Росії в Криму bbc.com

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